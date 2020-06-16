Adana´da 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi

<br>Rüşan Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 800 bin lira olan 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi´nde bir adreste kaçak içki imalatı yapıldığı ve satıldığı bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen baskında, piyasa değeri 800 bin lira olan 3 bin 985 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili M.B. gözaltına alındı.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-16 09:29:37<br>
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