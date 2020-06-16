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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Aktaş'ın uyuşturucu ve terörle mücadelesi

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Aktaş'ın uyuşturucu ve terörle mücadelesi

<br>Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Zafer Aktaş, Adana Emniyet Müdürlüğü dönemindeki 18 ayda, uyuşturucu tacirleri ile terör örgütlerine karşı sayısız operasyona imza attı.<br>Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne, Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci de Adana Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Aralık 2018'den bu yana Adana Emniyet Müdürü olarak görev yapan Aktaş, özellikle kentteki uyuşturucu ile çıkar amaçlı suç örgütleri ve terör örgütleriyle yoğun olarak mücadele etti. Zafer Aktaş, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması konusunda çok sayıda operasyon yaptı. Kendisinin yönettiği şafak operasyonlarında kentin suç oranı yüksek mahallelerinde uyuşturucu satıcılarını yakalayan Aktaş, buradaki madde bağımlısı gençleri de sosyal faaliyetlere yöneltti. Terör örgütleri tarafından düzenlenecek bombalı saldırıları da yapılan baskın ve operasyonlarla önleyen Aktaş, son dönemde en fazla operasyon ve gözaltı sayısına ulaşan emniyet müdürü oldu.<br>TOPLUM DESTEKLİ POLİS İLE TEŞKİLATI SEVDİRDİ<br>Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin vatandaşla yakın ilişkiler kurmasını sağlayan Zafer Aktaş, görevde kaldığı süre boyunca telefon dolandırıcılığı, ev ve iş yerlerinden hırsızlık, koronavirüs salgını döneminde sosyal mesafe, sahte para, internet üzerinden işlenen suçlar hakkında broşürler hazırlatıp, uyarılarda bulunulmasını sağladı. Aktaş, kentteki okulların birçoğunda seminerler düzenletip, öğrencilerle polisler arasında sıcak ilişkiler kurdurdu.<br>ZAFER AKTAŞ KİMDİR?<br>Zafer Aktaş, 1964 yılında Çanakkale'de doğdu. 1983'te Polis Koleji'nden, 1987'de Polis Akademisi'nden mezun olan Aktaş, sırasıyla Gaziantep, Diyarbakır, İstihbarat Daire Başkanlığı, Ankara, Ordu, Mardin ve Bolu emniyet müdürlüklerinde çeşitli birim ve rütbelerde görev yaptı. Aktaş, 2011 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda polis maşmüfettişi, İçişleri Bakanlığı'nın 26 Kasım 2016 tarihli kararnamesi ile Muş İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın 27 Aralık 2018 tarihli kararnamesi ile Adana İl Emniyet Müdürü olarak atanan Zafer Aktaş, Balıkesir nüfusuna kayıtlı olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-06-16 11:27:15<br>

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