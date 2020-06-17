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Hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi öldü

DHA

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, hemzemin geçitte yolun karşısına geçmek isteyen Murat Siler (34), yük trenin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi üzerinden geçen hemzemin geçitte meydana geldi. Murat Siler, iddiaya göre İskenderunAdana seferi yapan yük treni hemzemin geçide yaklaştığı sırada yaya olarak tren raylarından yolun karşısına geçmek istedi. Bariyerlerin kapalı olduğu hemzemin geçide gelen tren, demiryolu üzerindeki Siler'e çarptı. Trenin altında kalan Siler, olay yerinde hayatını...

Hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi öldü

<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, hemzemin geçitte yolun karşısına geçmek isteyen Murat Siler (34), yük trenin altında kalarak hayatını kaybetti.<br>Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi Kozan Caddesi üzerinden geçen hemzemin geçitte meydana geldi. Murat Siler, iddiaya göre İskenderunAdana seferi yapan yük treni hemzemin geçide yaklaştığı sırada yaya olarak tren raylarından yolun karşısına geçmek istedi. Bariyerlerin kapalı olduğu hemzemin geçide gelen tren, demiryolu üzerindeki Siler'e çarptı. Trenin altında kalan Siler, olay yerinde hayatını kaybetti. Siler'in ölüm haberini alan yakınları, olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Kaza nedeniyle hemzemin geçit bir süre kapalı kaldı.<br>SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR<br>Öte yandan kaza yerinde toplanan vatandaşların, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak çalışmaları izlediği görüldü. Siler'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. <br>Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Gökhan KESKİNCİ<br>2020-06-16 23:43:33<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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