Adana'da FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da FETÖ/PDY´ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.<br>Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte finans sağladığı iddia edilen 5 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartılmasının ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 5 şüpheliyi gözaltına alırken, dijital malzemelere de el koydu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ<br>2020-06-17 07:39:44<br>
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