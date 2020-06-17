FETÖ'nün terapistleri tutuklandı

Adana'da FETÖ operasyonunda özel olarak hazırlanan koltukta terapi uygulayarak, örgütten kopmak üzere olanların örgütte kalmalarını sağlayan ve FETÖ'ye kazandıran 2 yaşam koçu ile birlikte 13 kişi tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında esnaf, meslekten ihraç olan polisler ile iş adamlarının da bulunduğu 64 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 10 Haziran günü Adana merkezli, Mersin ve İstanbul’da, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 61 zanlı gözaltına alınmıştı. Zanlıların ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 25 bin 800 dolar, 2 bin 75 euro, 5 bin 350 lira, telsiz ve çok sayıda cep telefonu, tabanca ve tüfek ele geçirilmişti.



Referans ile üye terapiliği

Polisin yaptığı operasyonda gözaltına alınan mimar M.E.Ç.'nin ofisini, yaşam koçları H.İ. ve M.K.'ye tahsis ettiği, onların da örgüt üyelerine terapi yaptığı ortaya çıkmıştı. Polisin Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde görünürde M.E.Ç. adına mimarlık ofisi olarak kullandığı yere, FETÖ terör örgütü üyelerinin sürekli geldiği hem para hem de diğer yardımları aldığı öğrenilmiş, ayrıca burada H.İ. ve M.K. isimli yaşam koçlarının referans ile örgüt üyelerine terapi uyguladığı belirlenmişti.

H.İ. ve M.K. isimli şahısların özel olarak tasarlanan terapi koltuğunda FETÖ üyelerinin üst üste yapılan operasyonlardan sonra örgütten kopmamaları için özel terapi uyguladıkları iddia edilmişti. İki yaşam koçunun örgütten kopmaların yanı sıra örgüte yeni üye kazandırmak amaçlı da özel koltukta terapi yaptığı öne sürülmüştü.

Yaşam koçlarının örgütten kopmaların önüne geçmek için "bu devran böyle gitmeyecek, yakında devran dönecek her şey eksisi gibi olacak" dedikleri öğrenilmişti. Ayrıca zanlı terapistlerin psikolog olmadığı, bir kursa giderek sertifika alıp yaşam koçluğu yaptıkları öğrenildi.



Operasyon okyanus ötesini rahatsız etti

Adana polisinin yaptığı bu operasyon, 15 Temmuz 2016'daki kanlı darbe girişiminden sonra ABD'ye kaçan FETÖ üyelerini rahatsız etti. Daha önce hiçbir operasyona bu kadar tepki vermeyen örgüt üyelerinin, gözaltına alınan zanlıların sadece erzak dağıttığını ve polisin silahlı bir FETÖ üyesinin evine yaptığı özel harekatlı operasyonu da bebeği olan bir örgüt üyesi kadının evine yapılmış bir operasyon gibi göstermeye çalışmaları dikkat çekti. Polisin son yaptığı operasyonla FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ve para akışına darbe vurması üzerine FETÖ üyelerinin kara propaganda yaptığı tahmin ediliyor.

Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan aralarında yaşam koçları ve mimarın da olduğu 13 zanlı tutuklanırken, 5 zanlı ev hapsi, 27 zanlının adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. 15 zanlının ifadelerinden sonra serbest bırakıldığı 3 firari zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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