Otomobilin motor kısmına giren kedi kurtarıldı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),(DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, park halindeki otomobilin motor kısmına girip sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.<br>Mevlüt Can Öcal, sebze ve meyve almak için Varsaklar Mahallesi'ndeki sebze haline geldi. Alışverişin ardından bindiği otomobilinden kedi sesi geldiğini duydu. Otomobilin motor kısmını açan Öcal, sıkışan kediyi görüp, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. <br>Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakika süren çabayla kediyi kurtardı. Ancak kedi can havliyle kaçıp, itfaiye aracına girdi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakika süren çalışmayla da kendi araçlarındaki kediyi bulup, boş alana bıraktı.<br>Kedi, kaçarak gözden kayboldu. DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL<br>2020-06-17 17:00:44<br>

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