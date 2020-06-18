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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balkondan düşen çocuk, ağır yaralandı

DHA

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, iki katlı müstakil evin balkonundan düşen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rihab İbrahim, ağır yaralandı.  Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde meydana geldi.  İki katlı müstakil evin balkonunda oyun oynayan Rihab İbrahim, bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan İbrahim, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devem eden çocuğun hayati tehlikesinin...

Balkondan düşen çocuk, ağır yaralandı

<br>Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, iki katlı müstakil evin balkonundan düşen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rihab İbrahim, ağır yaralandı. <br>Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde meydana geldi.  İki katlı müstakil evin balkonunda oyun oynayan Rihab İbrahim, bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan İbrahim, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devem eden çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. <br>Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL<br>2020-06-17 23:47:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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