Balkondan düşen çocuk, ağır yaralandı

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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<br>Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, iki katlı müstakil evin balkonundan düşen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Rihab İbrahim, ağır yaralandı. <br>Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Sırkıntı Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil evin balkonunda oyun oynayan Rihab İbrahim, bilinmeyen nedenle balkondan düştü. Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan İbrahim, Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi devem eden çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. <br>Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL<br>2020-06-17 23:47:27<br>

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