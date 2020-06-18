5 metrelik dinozor maketi görenleri şaşkına çeviriyor Halı yıkamacı Ramazan İnan, boş vakitlerindeki sanatsal çalışma sonucu 5 metrelik dinozor maketi yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 metrelik dinozor maketi görenleri şaşkına çeviriyor Halı yıkamacı Ramazan İnan, boş vakitlerindeki sanatsal çalışma sonucu 5 metrelik dinozor maketi yaptı

İHA

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan oto ve halı yıkama işletmecisi Ramazan İnan, boş zamanlarında dev bir dinozor maketi yaptı. İnan'ın iş yeri önünde sergilediği dev dinozor maketi, görenleri hayretler içinde bırakıyor. İnan, atık araç lastiklerinden saksılar, ağaç parçalarından çocuk oyuncakları ve ev aksesuarları da yapıyor.

5 metrelik dinozor maketi görenleri şaşkına çeviriyor Halı yıkamacı Ramazan İnan, boş vakitlerindeki sanatsal çalışma sonucu 5 metrelik dinozor maketi yaptı

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan oto ve halı yıkama işletmecisi Ramazan İnan, boş zamanlarında dev bir dinozor maketi yaptı. İnan'ın iş yeri önünde sergilediği dev dinozor maketi, görenleri hayretler içinde bırakıyor. İnan, atık araç lastiklerinden saksılar, ağaç parçalarından çocuk oyuncakları ve ev aksesuarları da yapıyor.
Yaklaşık 12 yıldır oto ve halı yıkama işi ile uğraşan 48 yaşındaki Ramazan İnan, bu yıl korona virüs salgını ve kışın azalan işleri nedeniyle boş kalan vaktini dinozor maketine ayırdı. İnan, 4 aylık çalışma sonucu ağacı adeta sanata dönüştürerek 5 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde gerçeği aratmayan bir dinozor maketi ortaya çıkardı.
İnan, yaptığı dinozorun Melih Gökçek’in dinozorlarına rakip olduğunu söyledi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları unutmamak için atık lastiklerden 15 Temmuz Tankı da yapan İnan, boş zamanlarında ağaç ve atık lastiklerden tasarımlar yaptığı için keyif aldığını ifade etti.

“Kozan’a giriş yapanlar 5 metre yüksekliğinde dev dinozor maketi ile karşılanıyor”
8 parçadan oluşan ve gerçeği ile neredeyse birebir görünen dinozor maketi için büyük emek vererek yaptığını kaydeden Ramazan İnan, “Bu kış aylarında yağmur ve halı yıkama sezonu bitmiş oluyor. Boş anlarımız oluyor, ben de değerlendirmek istedim. Daha önce 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak için atık lastiklerden tank yapmıştım. Bu kış da bu boş zamanımda çınar ve ceviz ağacından dinozor yaptım. Ahşaptan sadece başını yapmak bir haftamı aldı. 8 parçadan oluşuyor. Kesip 3 boyutlu hale getirdim. 22 parçadan oluşan kaburgaları var. Uzunluğu 5 metre yüksekliği 3 metre. Çok gerçekçi sananlar var resim çektirenler var” dedi.
İleride meslek değişikliği planları olduğunu ve yeni konseptinde bu dinozor maketini sergilemek istediğini kaydeden İnan, “Bunu yapmaktaki amacım. Ahşap sehpa oyuncak da yapıyorum. Daha sağlıklı çünkü. İlerde meslek değişikliği yapmayı hayal ediyorum. Bunu dükkanımın sembolü olarak düşünüyorum. Melih Gökçek’e rakip çıktı. Standart olan hiçbir şeyi sevmiyorum. El emeği ürünleri seviyorum. El yapımı ürünler daha kaliteli daha sağlıklı. Çocuk oyuncaklarında kanserojen haberlerini okuyoruz. Daha sağlıklı olduğu için yapıyorum. Çocukken tahtadan arabalar yapardık. Yeteneğim çocukluktan geliyor. 10 santimlik bir resmi 5 metreye dönüştürdüm. Yaklaşık 4 ay uğraş verdim. Bu ürün ortaya çıktı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ebeveynlere sınav uyarısı Psikolog Batın Bezik, yeni tip korona virüs nedeniyle sınav tarihinin değişmesi, okul ve etütlerin tatil edilmesi gibi sebeplerden dolayı öğrencilerin sınav kaygısını arttığını belirterek, "Ebeveynler çocuğunu başkasıyla kıyaslamasın, sizde var olan stresi ve kaygıyı çocuğuna yansıtmayın" dedi
YEREL HABERLER Ebeveynlere sınav uyarısı Psikolog Batın Bezik, yeni ...
Meslek lisesi bu kez çocuklar için maske üretti Adana'da 21 Mart'tan bu yana gönüllü öğretmenler ve okul çalışanları tarafından maske üretilen 3 meslek lisesinde şimdi de sınava girecek öğrenciler başta olmak üzere çocuklara yönelik maske üretimi başladı Çocuklar için yıkanıp yeniden kullanılabilecek kalitede kumaşlardan binlerce maske yapıldı
YEREL HABERLER Meslek lisesi bu kez çocuklar için maske ...
Bu okulda LGS’ye girecek öğrenciler, termal kameralı kabinden geçecek ‘Korona alarm sistemli kabin’ LGS sınavında 37.3 derece ve üzeri ateşi olanları otomatik dezenfekte edecek Liseli 2 genç, yüksek ateşi olanları tespit eden, dezenfekte işlemi yapan ve ilgili birimlere mesaj gönderen cihaz üretti, Bil Adana Koleji de öğrencilerinin ürününü kendi okulunda kullanma kararı aldı
YEREL HABERLER Bu okulda LGS’ye girecek öğrenciler, termal kameralı ...
Polisi şehit eden, güvenlik şirketini soyan çeteye rekor ceza istendi Adana'da bir polisin şehit edilmesi, güvenlik şirketinden yaklaşık 5 milyon euronun çalınması olayına karıştığı öne sürülen çetenin liderinin de aralarında bulunduğu 10 zanlıya 12 müebbet ve 605 yıldan başlayan hapis cezaları istendi
YEREL HABERLER Polisi şehit eden, güvenlik şirketini soyan çeteye ...
Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi Temizlik işleri ekibi, Selçuk’a önce çöp kamyonu hediye etti sonra gezdirdi
YEREL HABERLER Otizmli Selçuk’un çöp kamyonu ilgisi Temizlik işleri ...
Sarmaşıkların sardığı 10 katlı bina, huzur veriyor
YEREL HABERLER Sarmaşıkların sardığı 10 katlı bina, huzur veriyor
Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını ...
Tabanca ile yapılan şaka ölümle sonlandı Silahla korkutmak istediği arkadaşını öldürdü
YEREL HABERLER Tabanca ile yapılan şaka ölümle sonlandı Silahla ...
Takla atan otomobilde yaralanan arkadaşını bırakıp, kaçtı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde yaralanan arkadaşını bırakıp, ...
Balkondan düşen çocuk, ağır yaralandı
YEREL HABERLER Balkondan düşen çocuk, ağır yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletli ağır yaralandı
Otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp ...
Cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Cip ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Adana’da motosiklet ile cip çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Kazada ölen gencin annesi, oğlunun cenazesine sarılıp gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Adana’da motosiklet ile cip çarpıştı: 1 ölü, 3 ...
Kaymakam Gürçam’dan başarılı trafik polislerine ödül
YEREL HABERLER Kaymakam Gürçam’dan başarılı trafik polislerine ödül
Kahraman hemşireden hayat kurtaran dokunuşlar Adana'da yoldan geçerken iki kişinin yaralandığı kazayı görüp müdahale eden hemşire, sağlık ekipleri gelene kadar yaralıların başından ayrılmadı Bir hafif ticari araca çarpıp takla atan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu görülürken, polis sürücünün eşini arayıp kazayı haber verdi
YEREL HABERLER Kahraman hemşireden hayat kurtaran ...
Polis, telefonda kazazedenin eşini sakinleştirdi
YEREL HABERLER Polis, telefonda kazazedenin eşini sakinleştirdi
Sulama kanalına düşen inek için seferber oldular
YEREL HABERLER Sulama kanalına düşen inek için seferber oldular
Otomobilin motor kısmına giren kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobilin motor kısmına giren kedi kurtarıldı
Tufanbeyli’de okullar dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Tufanbeyli’de okullar dezenfekte edildi
Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 13 tutuklama
YEREL HABERLER Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonunda 13 ...
Dini değerlere küfreden şahsı pompalı tüfekle vurdular Adana'da dini değerlere küfrettiği öne sürülen şahsı vurduğu iddia edilen 3 zanlı yakalandı Zanlılardan 1'i tutuklanırken 2 zanlı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Dini değerlere küfreden şahsı pompalı tüfekle ...
Tırdan 50 bin 300 adet uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Tırdan 50 bin 300 adet uyuşturucu hap çıktı
PKK operasyonuna 4 tutuklama Zanlılardan 1'i ev hapsi, 2'si ise adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı
YEREL HABERLER PKK operasyonuna 4 tutuklama Zanlılardan 1'i ev ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X