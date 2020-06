Sahte altın dolandırıcısı suçüstü yakalandı; o anları DHA görüntüledi

<br>Çağlar ÖZTÜRKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) ADANA'da kuyumcuların korkulu rüyası haline gelen, sahte altın kolye satmayan çalışan M.E., kuyumcular tarafından yakalandı. DHA ekibi, sahte altın satanlarla ilgili haber çalışması yaptığı sırada, bu anlara tanık oldu. Yakalanınca bağırarak, iş yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, gözaltına alındı.<br>Koronavirüs salgını sürecinde normalleşme dönemine geçilmesinin ardından evlenmek isteyen çiftler, düğün hazırlıkları yapmaya başladı. Kuyumcular, son yıllarda artan sahte altına karşı da halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı. DHA ekibinin, sahte altına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili yaptığı haber çalışması sırasında kuyumcu dükkanına gelen M.E., sahte altın kolye satmak isterken yakalandı.<br>DAHA ÖNCE DE SAHTE ALTIN SATMIŞ<br>Dükkan sahibi Bülent Dalyan tarafından satmaya çalıştığı altının sahte olduğu anlaşılınca çalışanların yakaladığı M.E.'nin, daha önce Mersin'de aynı yöntemle 4 kuyumcu dükkanında sahte altın sattığı ortaya çıktı. Kuyumcular arasında kurulan ortak 'WhatsApp' grubunda mağdurların fotoğrafını paylaştığı M.E., yakalandıktan sonra ihbar üzerine dükkana gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. DHA ekibi, M.E.'nin yakalanması ve gözaltına alınmasını görüntüledi. M.E., yakalandığı sırada bağırarak, iş yerinden kaçmaya çalıştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-06-18 10:09:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.