Tufanbeyli’de bir kişi gölette kayboldu Şahsın bulunması için su altı ekipleri bekleniyor

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Çatalçam köyünde yaşayan Yasin Güzelel isimli vatandaş, sulama göletine düşerek suda kayboldu.

Edinilen bilgilere göre, Tufanbeyli ilçesi Çatalçam köyünde yaşayan 33 yaşındaki Yasin Güzelel, sabah saatlerinde bölgede bulunan gölete düşerek gözden kayboldu. Yakınları tarafından aranan Güzelel'in gölette boğulduğu tahmin edilirken, Güzelel'in çıkarılması için güvenlik güçlerine haber verildi. Güzelel’in su altından çıkarılması için Adana’dan sualtı arama kurtarma ekibi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.