Vaka sayısının arttığı Adana´da, maskesiz ve masefesiz döner kuyruğu

<br>Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)KORONAVİRÜS vakalarında son bir haftada artışın yaşandığı Adana'da tüm uyarılara rağmen halkın kurallara uymadığı gözlendi. Çocukların da aralarında olduğu kişiler özellikle döner satışı yapılan iş yerleri önünde maskesiz ve mesafe kurallarına uymadan kuyruk oluşturdu. <br>1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte birçok kentte olduğu gibi Adana´da da son bir haftada vaka sayılarında göze çarpan bir artış olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Adana Valiliği, özellikle sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve maske takılmadığını belirterek, süreç böyle devam ederse kent genelinde ek tedbirlerin alınacağını duyurdu. Kentin birçok noktasında ise camilerden vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları ve el hijyenine dikkat etmelerine dair gün boyunca anons yapılıyor. Kente yaşayanlardan bazıları ise uyarılara rağmen kuralları hiçe sayıyor.<br>Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi´nde bugün bazı kişilerin özellikle döner salonlarının önünde maskesiz ve mesafesiz uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Kalabalığın içinde çok sayıda çocuğun olması ise dikkat çekti.<br>DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI<br>2020-06-18 15:43:30<br>

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