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Oğlunu ararken canından olan babanın cenazesi adli tıptan alındı Kız kardeşlerinin abileri arkasından ağıtları yürekleri dağladı

İHA

Adana'da kaybolan oğlunu gölete düştüğünü sanarak suya giren ve boğulan baba Yasin Güzelel'in cenazesi otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Cenazenin alınması sırasında Güzelel'in kız kardeşlerinin gözyaşları yürekleri dağladı.

Oğlunu ararken canından olan babanın cenazesi adli tıptan alındı Kız kardeşlerinin abileri arkasından ağıtları yürekleri dağladı

Adana’da kaybolan oğlunu gölete düştüğünü sanarak suya giren ve boğulan baba Yasin Güzelel’in cenazesi otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alındı. Cenazenin alınması sırasında Güzelel’in kız kardeşlerinin gözyaşları yürekleri dağladı.
Dün, Adana'nın Tufanbeyli ilçesi Çatalçam Mahallesi'nde yaşayan evli ve üç çocuk babası Yasin Güzelel (34), gözden kaybolan 5 yaşındaki oğlu Abdulkadir'i aramaya başladı. Oğlunun, bahçesini sulamak için yaptırdığı gölete düştüğünü sanan baba Güzelel, suya girdi. Ancak dipteki çamura saplanan Yasin Güzelel boğularak hayatını kaybetti. Yasin Güzelel'in aradığı oğlu Abdulkadir ise bahçede park halindeki otomobilde oyun oynarken bulundu.
Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan Güzelel’in cenazesi sabah saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Cenazenin teslim sırasında konuşan Yasin Güzelel’in babası Kadir, “Bir anlık panik atak ile oğlunun kaybolduğunu sanıp giriyor gölete. Biz çıkartırken oğlu da arabadan çıkıp yanımıza geldi. Bütün her şey bir anda oldu” dedi.
Cenazenin alınması sırasında Güzelel’in kız kardeşleri Tuğba ve Meryem’in ‘Abi’ diyerek ağıt yakmaları ise yürekleri dağladı. Cenazenin bugün Tufanbeyli’de defnedileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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