Adana’da korkutan hortum

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Adana’nın Yumurtalık ilçesine hortum çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan hortum panik oluşturdu.

Öğle saatlerinde kentin deniz kenarı ilçesi olan Yumurtalık’ta hortum çıktı. Denizde çıkan hortumun karaya ulaşmaması olası can ve mal kayıplarının önüne geçti. Bazı vatandaşlar paniğe kapılıp sahili boşalttı. Yarım saat süren hortum daha sonra son buldu.

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