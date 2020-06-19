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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana´da caddeler cuma namazı için doldu

DHA

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu camilerde yer kalmayınca, vatandaşlar 1 kilometre uzunluğundaki caddelerde saf tutarak, cuma namazı kıldı.  Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından normalleşme süreciyle birlikte tedbirler ışığında ilk cuma namazı, 29 Mayıs´ta kılınmaya başlandı. Bu hafta 4´üncüsü kılınan cuma namazı, camilerde yer kalmayınca sosyal mesafe kurallarına uygun olarak caddelerde kalabalık cemaatle kılındı. Merkez Seyhan ilçesindeki Yağ Camii´de yer kalmayınca cemaat, polis ekiplerince trafiğe...

Adana´da caddeler cuma namazı için doldu

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu camilerde yer kalmayınca, vatandaşlar 1 kilometre uzunluğundaki caddelerde saf tutarak, cuma namazı kıldı. <br>Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından normalleşme süreciyle birlikte tedbirler ışığında ilk cuma namazı, 29 Mayıs´ta kılınmaya başlandı. Bu hafta 4´üncüsü kılınan cuma namazı, camilerde yer kalmayınca sosyal mesafe kurallarına uygun olarak caddelerde kalabalık cemaatle kılındı.<br>Merkez Seyhan ilçesindeki Yağ Camii´de yer kalmayınca cemaat, polis ekiplerince trafiğe kapatılan Ali Münif Yeğenağa Caddesi´ni doldurdu. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki caddede saf tutan cemaat, ezanın okunmasıyla birlikte namaz kıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-19 14:43:34<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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