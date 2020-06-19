Adana´da caddeler cuma namazı için doldu

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafenin korunduğu camilerde yer kalmayınca, vatandaşlar 1 kilometre uzunluğundaki caddelerde saf tutarak, cuma namazı kıldı. <br>Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından normalleşme süreciyle birlikte tedbirler ışığında ilk cuma namazı, 29 Mayıs´ta kılınmaya başlandı. Bu hafta 4´üncüsü kılınan cuma namazı, camilerde yer kalmayınca sosyal mesafe kurallarına uygun olarak caddelerde kalabalık cemaatle kılındı.<br>Merkez Seyhan ilçesindeki Yağ Camii´de yer kalmayınca cemaat, polis ekiplerince trafiğe kapatılan Ali Münif Yeğenağa Caddesi´ni doldurdu. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki caddede saf tutan cemaat, ezanın okunmasıyla birlikte namaz kıldı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-19 14:43:34<br>
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