Adana'da aniden bastıran kuvvetli yağış hayatı felç etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da aniden bastıran kuvvetli yağış kentte hayatı felç etti. Yağışlar nedeniyle yollar sular altında kaldı, şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi.

Öğleden sonra etkisini göstermeye başlayan şiddetli yağış kentin birçok yerinde caddeleri sular altında bıraktı. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.

Yağışın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettireceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.