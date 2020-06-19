Adana'da sağanak; caddeler sular altında (2)

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<br>KORKUTAN HORTUM<br>Adana kent merkezinde etkili olan sağanak yağışla birlikte denize kıyısı olan Yumurtalık ilçesinde hortum oluştu. Öğle saatlerinde deniz üzerinde görülen hortumun karaya ulaşmadan yaklaşık yarım saat sonra gözden kayboldu. Hortumu gören bazı vatandaşlar, paniğe kapılıp, sahilden uzaklaştı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR<br>2020-06-19 15:18:41<br>

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