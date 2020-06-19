Adana'da sağanak; caddeler sular altında (3)

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<br>OTOYOLU SU BASTI<br>Adana kent merkezinde, etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddelerden taşan sular, otoyolu doldurdu. Kent merkezinden geçen otoyolda, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zor anlar yaşadı. Toprakla birlikte çamura dönen yolda, bazı araçlar kayınca maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Beyazevler mevkiinde ise bazı araçlar mahsur kaldı, uzun süre trafik tıkandı.Nuri PİR-Çağlar ÖZTÜRK-Anıl ATAR-Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI-Ceyhun ÖZER/ADANA, (DHA)<br> <br> DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR<br>2020-06-19 15:45:52<br>

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