Adana'da sel suları araçları sürükledi Şiddetli yağışlar nedeniyle otoyol kenarında toprak kayması yaşandı

Adana'da kuvvetli yağışın neden olduğu selde araçlar sürüklendi, otoyol kenarında toprak kayması meydana geldi.

Öğleden sonra etkili olan şiddetli yarım saat içinde kente hayatı felç etti. Yağışların neden olduğu sel caddeleri sular altında bıraktı. Park halindeki bazı araçlar sel sularına kapılarak sürüklendi. Bazı araçlar ise sel sularında ilerlemekte güçlük çekti.

Bu arada, yağışlar nedeniyle TarsusAdanaGaziantep (TAG) Otoyolu kenarında da toprak kayması meydana geldi.

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