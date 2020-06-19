Kenti su bastı onlar baş başa yürüyüş yaptı Adana’da sağanak nedeniyle yolları su bastı, araçlar suya gömüldü

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Adana da öğlen 1 saat yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Birçok yolu su basarken çoğu araç suya battı 2 sevgilinin ise etrafındaki araçların suya gömülmesine rağmen el ele tutuşup yürümeleri dikkat çekti.

Adana'da saat 14.00 sıralarında başlayan yağmur hayatı felç etti. Kentin neredeyse tamamen bütün ilçelerinde etki gösteren sağanak yağış nedeniyle birçok ana caddeyi su bastı.

Araçlar suyun içerisinde zorlanarak geçerken Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise yollarda çalışma başlattı.

Veyazevler Mahallesinden geçen TarsusAdanaGaziantep otoyolunda ise toprak kayması meydana geldi. Otoyolun Mersin istikametindeyse uzun araç kuyruğu oluştu.

Su baskını yaşanan bölgede, yağış etkisini sürdürüyor.

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