Adana'da sağanak; caddeler sular altında (5)

Arılar tarafından defalarca sokuldu ama pes etmedi... Rekor kırdı!

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<br>SUYA KAPILAN KEDİYİ KURTARDILAR<br>Adana'da, öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanakta sel suları altında kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarılıp, kaldırıma alındı. Esnaf, kurtarılan kediyi yaşatmak için mücadele verdi. Yuttuğu suları çıkarmak için eline aldığı kediye müdahalede bulunan bir esnafın yaptığı çalışmanın ardından kedi, boğulmaktan kurtuldu. Kedi ile yavruları çağrılan veteriner tarafından tedavi için götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR<br>2020-06-19 17:20:35<br>

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