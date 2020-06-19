<br>KED\u0130Y\u0130 KURTARAN ESNAF: ARABAMI BIRAKTIM, KURTARDIM<br>Adana da, sel sular\u0131na kap\u0131larak bo\u011fulma tehlikesi ge\u00e7iren kediyi kurtar\u0131p, yapt\u0131\u011f\u0131 m\u00fcdahaleyle hayata tutunmas\u0131n\u0131 sa\u011flarken g\u00f6r\u00fcnt\u00fclenen esnaf Sedat Toklar, "4 kedi kurtard\u0131k. 2 si bo\u011fulma tehlikesi ge\u00e7iriyordu. Onlar da bizim gibi canl\u0131, arabam\u0131 b\u0131rak\u0131p, kurtard\u0131m" dedi.<br>Olay, merkez \u00c7ukurova il\u00e7esi Turgut \u00d6zal Bulvar\u0131 \u00fczerinde meydana geldi. Kent merkezinde \u00f6\u011fle saatlerinde etkisini g\u00f6steren sa\u011fanak nedeniyle cadde ve sokaklar sular alt\u0131nda kald\u0131. \u00c7ok say\u0131da apartman\u0131n bodrum kat\u0131n\u0131 su bast\u0131. Sel sular\u0131nda ilerleyen bir kediyi g\u00f6ren cadde esnaf\u0131, sudan ald\u0131\u011f\u0131 kedilerden birini eline al\u0131p, m\u00fcdahalede bulundu. Kedinin yuttu\u011fu sular\u0131n \u00e7\u0131kar\u0131p, hayata tutunmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan esnaf Sedat Toklar ile arkada\u015flar\u0131, cep telefonu kameras\u0131yla g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.<br>Kedilerden birini hayata d\u00f6nd\u00fcren esnaf Sedat Toklar, "Ya\u011fmur ya\u011f\u0131nca sel oldu. Ara\u00e7lar ve hayvanlar su alt\u0131nda kald\u0131. Biz de elimizden geldi\u011fince onlar\u0131 kurtarmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131k. 4 tane kedi kurtard\u0131k. 2 tanesi bo\u011fulma tehlikesi ge\u00e7iriyordu. 2 yavru kedi veteriner klini\u011finde tedaviye al\u0131nd\u0131. Umar\u0131m durumlar\u0131 iyi olacak. Onlar da bizim gibi canl\u0131. Onlar\u0131 kurtarmak gerekiyor. Benim arabam su alt\u0131nda kald\u0131. Arabam\u0131 b\u0131rak\u0131p, kedileri kurtard\u0131m" dedi.<br>Kediler, b\u00f6lgeye \u00e7a\u011fr\u0131lan veteriner hekim taraf\u0131ndan tedaviye al\u0131nd\u0131.An\u0131l ATAR\/ADANA, (DHA)<br>DHA-Genel T\u00fcrkiye-Adana \/ Merkez An\u0131l ATAR<br>2020-06-19 17:59:03<br>