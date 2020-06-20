Çocuklar sınava girdi, veliler sosyal mesafe kuralına uymadı

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<br>Akif ÖZDEMİRGülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava giren öğrenciler, maskelerini takıp sosyal mesafe kuralına uyarken, okul önlerinde bekleyen velilerin ise kurallara uymadığı gözlendi. Polis ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları konusunda sık sık uyardı.<br>Milli Eğitim Bakanlığınca, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30´da başladı. Öğrenciler, maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyarak dersliklere alındı. <br>SOSYAL MESAFEYE UYMADILAR<br>Seyhan ilçesinde bulunan Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu'nda sınava giren çocuklarını bekleyen velilerin ise dışarıda sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Çay ocağında sohbet eden velileri, polis ekipleri sık sık uyardı. Çay ocağının kaldırım ihlali yapan masa ve sandalyeleri kaldırtılarak, velilerin sosyal mesafeye uymaları sağlandı.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR<br>2020-06-20 12:29:46<br>

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