Engelli baba, 35 yıldır kuş yemi satarak 3 kızının eğitimini karşıladı

<br>Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da 2 yaşındayken geçirdiği çocuk felci nedeniyle sakat kalan engelli Emrullah Maksom (60), 35 yıldır kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda kuş yemi satarak 3 kızını da okutup, 2'sini öğretmen diğerinin de hemşire olmasını sağladı.<br>Henüz 2 yaşındayken çocuk felci nedeniyle 2 bacağını kaybeden Emrullah Maksom, kendisi gibi engelli olan Meral Maksom (54) ile evlendi. Bu evlilikten 3 kızı olan Maksom, geçimini Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Parkı'nda güvercin yemi satarak sağlamaya başladı. 35 yıldır bu şekilde çalıştığını söyleyen Maksom, "Kazancımla ailemin tüm ihtiyaçlarını karşıladım. 3 kızım var, onları okuttum. 1'i hemşire 2'si öğretmen oldu şu anda devlet memuru olarak görev yapıyorlar. Yarın babalar günü. Buradan tüm babaların gününü kutluyorum. Kızlarım da kendilerini nasıl yetiştirdiğimi biliyorlar. Bana sürekli teşekkür ederler, beni hiç üzmediler. Bu yıl bana hediye olarak pijama takımı almışlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-06-20 16:47:16<br>

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