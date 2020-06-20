Dalgıcın sel sularında kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dalgıcın sel sularında kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı

İHA

Adana'da sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polis tarafından kurtarılan yaşlı kadına yapılan korona virüs testi negatif çıktı.

Dalgıcın sel sularında kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı

Adana'da sağanak nedeniyle yaşanan sel felaketinde tedavi gördüğü özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan dalgıç polis tarafından kurtarılan yaşlı kadına yapılan korona virüs testi negatif çıktı.
Kentte dün öğle saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, caddeler suyla doldu. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan özel tıp merkezinin bodrum katı da yağmur suyu nedeniyle göle döndü. Tedavi için tıp merkezinde olan Elife Canatar (65), sel sularında mahsur kaldı. Canatar, dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri tarafından tıp merkezinin yanındaki mağazanın duvarı kırılarak kurtarıldı. Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Elife Canatar'a yapılan müdahalenin ardından çekilen röntgen ve tomografide su yuttuğu için korona virüs bulgusuna rastlandı. Bunun üzerine hastanenin pandemi yoğun bakımında tedaviye alınan kadına korona virüs testi yapıldı. Öğlen saatlerinde çıkan test sonucunda ise yaşlı kadının korona virüse yakalanmadığı ortaya çıktı. Elife Canatar’ın tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs bulgusuna rastlandı (3)
YEREL HABERLER Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs ...
Engelli baba, 35 yıldır kuş yemi satarak 3 kızının eğitimini karşıladı
YEREL HABERLER Engelli baba, 35 yıldır kuş yemi satarak 3 kızının ...
Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs bulgusuna rastlandı (2)
YEREL HABERLER Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs ...
Adana OBM, havacılık tutkunu öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu
YEREL HABERLER Adana OBM, havacılık tutkunu öğrencilerin ...
Başkan Erdem, ailelerin ve öğrencilerin LGS heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Erdem, ailelerin ve öğrencilerin LGS ...
Baba nasihati ile Adana’dan yükselen şirketler grubu Gıda sektörünün Türkiye’deki en büyük şirketlerini bünyesinde bulunduran Sunar Şirketler Grubu’nun yöneticileri, baba nasihatine sadakat ilkesi ile yollarına devam ediyor
YEREL HABERLER Baba nasihati ile Adana’dan yükselen şirketler ...
Çocuklar sınava girdi, veliler sosyal mesafe kuralına uymadı
YEREL HABERLER Çocuklar sınava girdi, veliler sosyal mesafe kuralına ...
Oğlu sınavda baba ağaçta ter döktü
YEREL HABERLER Oğlu sınavda baba ağaçta ter döktü
Vali Süleyman Elban, İl Pandemi Kuruluyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Süleyman Elban, İl Pandemi Kuruluyla bir araya ...
Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs bulgusuna rastlandı 
YEREL HABERLER Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs ...
Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı
YEREL HABERLER Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor ...
Babalar ve çocukları sağlık için koştu Baba-oğul ve baba-kız sporcular, ayçiçek tarlaları içinde hem doğanın hem birlikte spor yapmanın keyfini çıkardılar
YEREL HABERLER Babalar ve çocukları sağlık için koştu Baba-oğul ve ...
Yaylada tatil yapan Murat Kekilli: Beni gören insanlar şaşırıp 'burada ne işin var' diyor
YEREL HABERLER Yaylada tatil yapan Murat Kekilli: Beni gören ...
Pandemi döneminde sosyal medyayı etkin kullanan firmalar kazançlı çıktı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde sosyal medyayı etkin kullanan ...
Veliler, polis uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uymadı Adana’da LGS sınavı başladı
YEREL HABERLER Veliler, polis uyarılarına rağmen sosyal mesafeye ...
Kozanlı kadınlar ilçenin tanıtımı için arı gibi çalışıyor Ahşap atölyesindeki 12 kadın, ilçenin tarihi konak, köprü ve cami gibi sembollerine ahşaba oya gibi işliyor
YEREL HABERLER Kozanlı kadınlar ilçenin tanıtımı için arı gibi ...
13 yıldır babalar gününün gelmesini istemiyor Irak'ta 13 yıl önce düşen uçakta hayatını kaybeden 34 kişi arasında cesedi bulunamayan Ramazan Altıkulaç'ın oğlu 20 yaşındaki Hamza Altıkulaç, babasının ziyaret edecek bir mezarı bile olmamasının yıllardır bitmeyen bir üzüntü kaynağı olduğunu söyledi
YEREL HABERLER 13 yıldır babalar gününün gelmesini istemiyor Irak'ta ...
Seyyar satıcının karpuzlarını sel alıp götürdü Adana'da 4 bin lira borçlanıp satın aldığı karpuzları kaldırımda satan bir kişinin karpuzlarını sel alıp götürdü Yaşar Sancar: "Birden bire bir yağmur başladı. Sonra sel geldi, bütün karpuzları götürdü" "4 bin lira borçlanıp almıştım şimdi ne yapacağımı bilemiyorum"
YEREL HABERLER Seyyar satıcının karpuzlarını sel alıp ...
Başkan Sütcü: “Tedbirini al, çalışanı koru, üretime devam et Türkiyem” Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş, çiftçiden 16 ton patates ve soğan alıp, çalışanlarına dağıttı
YEREL HABERLER Başkan Sütcü: “Tedbirini al, çalışanı koru, üretime ...
Yüreğir Belediyesi'nden 'Arabada Sinema Günleri'
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesi'nden 'Arabada Sinema Günleri'
Polis elinde kürekle otoyoldaki toprağı temizledi
YEREL HABERLER Polis elinde kürekle otoyoldaki toprağı temizledi
Adanalılar ‘Arabada Sinema’ etkinliğine yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Adanalılar ‘Arabada Sinema’ etkinliğine yoğun ilgi ...
Karı- koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Karı- koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 ağır ...
Karı koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Karı koca arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X