Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs bulgusuna rastlandı (3)

Babalarına "ciğer" olup en değerli hediyeyi verdiler - ADANA

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<br>COVID-19 TESTİ 'NEGATİF' ÇIKTI<br>Adana'da, özel tıp merkezinin bodrum katına dolan sudan salgıç polisler tarafından kurtarıldıktan sonra koronavirüs bulgularına rastlanan Elife Canatar'a yapılan Covid-19 testi negatif çıktı. <br>Yoğun bakım servisine yatırılan Canatar'ın gözetim altında tutulacağı, önümüzdeki günlerde yeniden yapılacak testin sonucunun da 'negatif' çıkması üzerine taburcu edileceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-06-20 17:30:20<br>

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