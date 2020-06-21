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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

18 yaşındaki Lütfiye, Başkan Karalar'dan 'ev' sözünü tutmasını istiyor

DHA

18 yaşındaki Lütfiye, Başkan Karalar'dan 'ev' sözünü tutmasını istiyor

<br>Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) ADANA'da, yangında hasar gören 2 odalı evde hasta babasıyla birlikte yaşayan Lütfiye Aslan (18), yardım taleplerine sosyal medyadan olumlu karşılık veren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a seslendi. Evlerinin söz verilmesine rağmen 3 aydır yapılmadığını öne süren Aslan, "Evi yapmayacaklarını söyleselerdi hayırsever insanlar yapacaktı. Hayal kurduk o kadar, umudumuzu yıktılar" dedi.<br>Merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi´nde yaşayan, 4 çocuk sahibi Halil Aslan ve eski eşi, yaklaşık 17 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Anne, o dönem 3 çocuğunu yanına alarak, ailesinin yanına giderken, 1 yaşında olan kızları Lütfiye ise babasıyla kaldı. İddiaya göre, evde 10 yıl önce çıkan yangın sonucu büyük hasar oluştu ve tavan çöktü. Baba Halil Aslan, evin tavanını çinkoyla kapattırdı ancak maddi durumu yetmeyince tamamını yaptıramadı. 2015 yılında ise tatlıcılık yapan baba Halil Aslan, geçirdiği kalp ve beyin rahatsızlığı nedeniyle çalışamaz hale geldi. Bu süreçte okulu bırakan Lütfiye Aslan, babasına bakmaya başladı. Yaklaşık 3 ay önce kaldıkları evin yaptırılması için hayırseverlerden ve yetkililerden yardım isteyen Lütfiye Aslan´ın bu çağrısına, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla karşılık verdi. Karalar, mesajında, "Biz kocaman bir aileyiz. Hiçbir hemşerimin bu koşullarda yaşamasına göz yumamam. Gerekli talimatları hemen veriyorum. Ailemizin evine düzenlemeleri ve restorasyon çalışmalarını yapacağız" dedi.<br>'HAYALLER KURDUK AMA UMUDUMUZU YIKTILAR'<br>Lütfiye Aslan, verilen sözlere rağmen evlerine bu zamana kadar bir çivi dahi çakılmadığını ileri sürdü. Belediyeye giderek, Başkan Karalar ile görüşmeye çalıştığını ama başaramadığını kaydeden Aslan, "Tek dileğim babamla sağlıklı bir ortamda yaşamak. Koronavirüs süreci bizim için çok riskli. Babamın beyninde kan pıhtısı var. Açık kalp ameliyatı oldu ve böbrekleri iflas etme eşiğinde. Olmuyor, bu şekilde yaşamak çok zor. Evi yapmayacaklarını söyleselerdi hayırsever insanlar yapacaktı. Hayal kurduk o kadar fakat umudumuzu yıktılar ve daha da dibe battık" diye konuştu. <br>'GELDİLER, GİTTİLER; SONRA İLGİ KESİLDİ'<br>Babasının günden güne sağlığının bozulduğunu ve bu şartlarda yaşamanın daha ağır geldiğini kaydeden Lütfiye Aslan, 3 aydır verilen sözlerin tutulmamasının ardından belediye yetkililerinin geçen günlerde evi yaptırmayacaklarını kendilerine ilettiklerini iddia etti. Aslan, "Belediye yetkilileri, hayırsever iş insanları evimizi yaptırmak için belediyeyle konuştuklarında ise onlara 'Biz evi yaptıracağız' diye bilgi verdiler. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent ile de görüştüm. Ona da aynı şeyi söylediler. Hal böyle olunca o insanlar da belediyenin yaptıracağını düşündüler. İlk zamanlar bizimle irtibata geçtiler. Geldiler, gittiler, mesaj attılar; daha sonra ilgi kesildi ve geçtiğimiz günlerde yapmayacaklarını söylediler" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKEser PAZARBAŞI<br>2020-06-21 09:19:02<br>

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