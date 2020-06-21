Kahraman sağlık çalışanı babaların en zor "Babalar Günü" Sağlık çalışanı babalar, kurallara uymayanlar nedeniyle emeklerinin boşa gidecek olmasından korkuyor 6 yaşındaki Efe, doktor babası Ali Suat'ın ‘Babalar Günü’nü görüntülü arayarak kutladı Dr. Fırat Serttepe, korona virüsü yendi çocuklarına doyamadan göreve koştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahraman sağlık çalışanı babaların en zor "Babalar Günü" Sağlık çalışanı babalar, kurallara uymayanlar nedeniyle emeklerinin boşa gidecek olmasından korkuyor 6 yaşındaki Efe, doktor babası Ali Suat'ın ‘Babalar Günü’nü görüntülü arayarak kutladı Dr. Fırat Serttepe, korona virüsü yendi çocuklarına doyamadan göreve koştu

İHA

Adana'da Yüreğir Devlet Hastanesi'nde korona virüs hastalarının tedavi edildiği bölümde çalışan sağlık çalışanı babalar, evlatlarından ayrı geçirdikleri 'Babalar Günü'nün burukluğunu yaşıyor. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymayıp maske takmamaları konusunda üzülen sağlık çalışanı babalar, emeklerinin boşa gitmelerinden korktuklarını söyledi.

Kahraman sağlık çalışanı babaların en zor "Babalar Günü" Sağlık çalışanı babalar, kurallara uymayanlar nedeniyle emeklerinin boşa gidecek olmasından korkuyor 6 yaşındaki Efe, doktor babası Ali Suat'ın ‘Babalar Günü’nü görüntülü arayarak kutladı Dr. Fırat Serttepe, korona virüsü yendi çocuklarına doyamadan göreve koştu

Adana’da Yüreğir Devlet Hastanesi’nde korona virüs hastalarının tedavi edildiği bölümde çalışan sağlık çalışanı babalar, evlatlarından ayrı geçirdikleri ‘Babalar Günü’nün burukluğunu yaşıyor. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymayıp maske takmamaları konusunda üzülen sağlık çalışanı babalar, emeklerinin boşa gitmelerinden korktuklarını söyledi.
Türkiye'de 11 Mart tarihinde ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından ülke genelinde ilan edilen pandemi hastaneleri, çalışanlarıyla birlikte en üst düzeyde hizmet verdi. Bu hastanelerin birisi de Adana'da bulunan Yüreğir Devlet Hastanesi. Hastanede Covid19 hastalarının tedavi edildiği bölümde çalışanlar, ailelerinden uzakta gece gündüz demeden hastaların şifa bulması için fedakarca görev yapıyor.
Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü'nü ise sağlık çalışanı babalar bu sene evlatlarından ayrı geçiriyor. Yüreğir Devlet Hastanesi acil servis ve enfeksiyon hastalıkları bölümlerinde görev yapan sağlık çalışanı babalardan bazıları evlatlarını günlerdir göremezken bazı babalar ise eve gittiğinde evladına sarılamadan uzaktan onunla iletişim kuruyor. Babalar, evlatlarıyla görüntülü görüşerek ve onların fotoğraflarına bakarak özlem gideriyor.
Bu babalardan bir tanesi de enfeksiyon hastalıkları bölümünde görevli Dr. Suat Ali Doğan. Arda (11) ve Efe (6) isimli 2 evlat sahibi Dr. Doğan, evlatlarından uzakta görevini sürdürüyor. Dr. Doğan, oğlu Efe ile ‘Babalar Günü’nün sabahında telefonda görüntülü görüştü ve oğlu babasının ‘Babalar Günü’nü kutlayıp onun için yaptığı resmi gösterdi.

“Çok özverilerde bulunduk”
Evladından uzakta geçirdiği ilk ‘Babalar Günü’ olduğunu söyleyen Dr. Suat Ali Doğan, “Mart ayından bu yana hastalarımızın sağlığı için gece gündüz demeden çok yoğun şekilde çalıştık. Ben Nisan ayında sadece 2 gün eve gittim ve çocuklarım beni gördüğünde çok duygusal anlar yaşadık. Bu bizim kutsal görevimiz. Ailemizden, sosyal hayatımızdan, kendi sağlığımızdan çok özverilerde bulunduk” diye konuştu.
Son günlerde vatandaşların sosyal mesafe ve maske uyarılarına uymamasına üzülen Doğan, “Bizler bu özverilerde bulunurken vatandaşlarımızdan tek isteğimiz onların sosyal mesafeye uyması evde kalarak kendilerini izole etmeleri ve maske takılması konusunda daha duyarlı olmalarını isteriz. Eğer bunlar olursa biz bu pandemi sürecini çok daha rahat atlatacağız. Bu virüs çok bulaşıcı. Gençlerde bir hastalık bulgusu olmamakla beraber bizler yaşlılarımızı, çocuklarımızı ve alt hastalığı olanları korumak zorundayız. Genç bir hasta yaklaşık olarak 10 kişiye, o 10 kişide 100 kişiye bulaştıracak kadar riskli bir potansiyele sahip” ifadelerini kullandı.

“Ayrı kalmak inanılmaz zor”
Yüreğir Devlet Hastanesi Acil Serviste görevli Melis (2) ve Mert (4) isimli 2 çocuk sahibi Dr. Fırat Serttepe ise geçen ay korona virüse yakalandı ve 14 gün boyunca izole olarak ailesinden uzakta tedavi gördü. Serttepe, evlatları şuanda bile az gördüğünü belirterek, “Acil serviste bir sürü hastaya baktım onlar bu kadar yormamıştı beni. Çocuklardan ayrı kalmak inanılmaz zor bir şey. Özlüyorsunuz. O ayrılığın uzun süreceğini hissediyorsunuz o kötü bir şey. Zor bir süreç. Kelimeler yetmiyor. Umarım hiçbir anne ve baba çocuklarından ayrı kalmaz. Tüm babaların ‘Babalar Günü’ kutlu olsun” dedi.
“Basit kurallara uyalım”
Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Dr. Serttepe, “Lütfen herkes maskesini taksın, sosyal mesafeye uyup hijyenlerine dikkat etsinler. Burada ciddi bir emek harcanıyor ve lütfen o emekleri boşa çıkartmasınlar. Aileleriyle sağlıklı ve mutlu bir hayat geçirmek istiyorlarsa bu basit kurallara uyarlarsa seviniriz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 100 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana polisinin ...
Seyhan Belediyesinden "Sağlık Kart" Seyhan Belediyesi ücretsiz dağıtacağı “Sağlık Kart”la isteyen vatandaşların anlaşmalı hastanelerde yüzde 50’ye varan indirim imkanıyla tedavi olmasına olanak sağlayacak
YEREL HABERLER Seyhan Belediyesinden "Sağlık Kart" Seyhan Belediyesi ...
Genç çiftin öldüğü kazada "emniyet kemeri tokası" detayı Adana'da yeni aldıkları otomobil ile tırın altına giren çift feci şekilde hayatını kaybeden çiftin, emniyet kemeri kullanmadıkları, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktıkları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Genç çiftin öldüğü kazada "emniyet kemeri tokası" ...
Başkan sözünü tutmadı baba ile kızının ev umudu yıkıldı Bakıma muhtaç babasıyla tek odalı evde yaşayan Lütfiye Aslan, söz verdiği halde evlerini yapmayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a sitem etti
YEREL HABERLER Başkan sözünü tutmadı baba ile kızının ev umudu ...
18 yaşındaki Lütfiye, Başkan Karalar'dan 'ev' sözünü tutmasını istiyor
YEREL HABERLER 18 yaşındaki Lütfiye, Başkan Karalar'dan 'ev' sözünü ...
Ticaret sicili belgelerinde yeni dönem Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe: "Ticaret sicili belgeleri de artık e-belge olarak alınabilecek"
YEREL HABERLER Ticaret sicili belgelerinde yeni dönem Adana Ticaret ...
Selfie yaparken 30 metreden yuvarlanan Dilara, yaralandı
YEREL HABERLER Selfie yaparken 30 metreden yuvarlanan Dilara, ...
Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs bulgusuna rastlandı (3)
YEREL HABERLER Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs ...
Dalgıcın sel sularında kurtardığı yaşlı kadının korona testi negatif çıktı
YEREL HABERLER Dalgıcın sel sularında kurtardığı yaşlı kadının ...
Engelli baba, 35 yıldır kuş yemi satarak 3 kızının eğitimini karşıladı
YEREL HABERLER Engelli baba, 35 yıldır kuş yemi satarak 3 kızının ...
Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs bulgusuna rastlandı (2)
YEREL HABERLER Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs ...
Adana OBM, havacılık tutkunu öğrencilerin heyecanlarına ortak oldu
YEREL HABERLER Adana OBM, havacılık tutkunu öğrencilerin ...
Başkan Erdem, ailelerin ve öğrencilerin LGS heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Erdem, ailelerin ve öğrencilerin LGS ...
Baba nasihati ile Adana’dan yükselen şirketler grubu Gıda sektörünün Türkiye’deki en büyük şirketlerini bünyesinde bulunduran Sunar Şirketler Grubu’nun yöneticileri, baba nasihatine sadakat ilkesi ile yollarına devam ediyor
YEREL HABERLER Baba nasihati ile Adana’dan yükselen şirketler ...
Çocuklar sınava girdi, veliler sosyal mesafe kuralına uymadı
YEREL HABERLER Çocuklar sınava girdi, veliler sosyal mesafe kuralına ...
Oğlu sınavda baba ağaçta ter döktü
YEREL HABERLER Oğlu sınavda baba ağaçta ter döktü
Vali Süleyman Elban, İl Pandemi Kuruluyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Süleyman Elban, İl Pandemi Kuruluyla bir araya ...
Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs bulgusuna rastlandı 
YEREL HABERLER Sel felaketinden kurtarılan kadında, koronavirüs ...
Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor imkanı
YEREL HABERLER Büyükşehirden vatandaşa eğitmen gözetiminde spor ...
Babalar ve çocukları sağlık için koştu Baba-oğul ve baba-kız sporcular, ayçiçek tarlaları içinde hem doğanın hem birlikte spor yapmanın keyfini çıkardılar
YEREL HABERLER Babalar ve çocukları sağlık için koştu Baba-oğul ve ...
Yaylada tatil yapan Murat Kekilli: Beni gören insanlar şaşırıp 'burada ne işin var' diyor
YEREL HABERLER Yaylada tatil yapan Murat Kekilli: Beni gören ...
Pandemi döneminde sosyal medyayı etkin kullanan firmalar kazançlı çıktı
YEREL HABERLER Pandemi döneminde sosyal medyayı etkin kullanan ...
Veliler, polis uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uymadı Adana’da LGS sınavı başladı
YEREL HABERLER Veliler, polis uyarılarına rağmen sosyal mesafeye ...
Kozanlı kadınlar ilçenin tanıtımı için arı gibi çalışıyor Ahşap atölyesindeki 12 kadın, ilçenin tarihi konak, köprü ve cami gibi sembollerine ahşaba oya gibi işliyor
YEREL HABERLER Kozanlı kadınlar ilçenin tanıtımı için arı gibi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X