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Seyhan Belediyesinden "Sağlık Kart" Seyhan Belediyesi ücretsiz dağıtacağı “Sağlık Kart”la isteyen vatandaşların anlaşmalı hastanelerde yüzde 50’ye varan indirim imkanıyla tedavi olmasına olanak sağlayacak

İHA

Seyhan Belediyesi, hayata geçirdiği "Sağlık Kart"la ilçede yaşayan vatandaşlara özel sağlık kuruluşlarında yüzde 50'ye varan indirim uygulanmasını sağlayacak. Vatandaşlar, belediyedeki "Halk Masa"ya bir kez başvurarak koşulsuz ve ücretsiz alabileceği "Sağlık Kart" ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarındaki indirimlerden faydalanabilecek.

Seyhan Belediyesinden "Sağlık Kart" Seyhan Belediyesi ücretsiz dağıtacağı “Sağlık Kart”la isteyen vatandaşların anlaşmalı hastanelerde yüzde 50’ye varan indirim imkanıyla tedavi olmasına olanak sağlayacak

Seyhan Belediyesi, hayata geçirdiği “Sağlık Kart”la ilçede yaşayan vatandaşlara özel sağlık kuruluşlarında yüzde 50’ye varan indirim uygulanmasını sağlayacak. Vatandaşlar, belediyedeki “Halk Masa”ya bir kez başvurarak koşulsuz ve ücretsiz alabileceği “Sağlık Kart” ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarındaki indirimlerden faydalanabilecek.
Seyhan Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında ilk etapta 17 özel sağlık kuruluşu ile indirim protokolü imzaladı. Seyhan Belediyesi protokolle vatandaşların alacağı sağlık hizmetlerinde, muayene, tahliltetkik ve tedavi ücretlerinde yüzde 50’ye varan indirim imkanı sağladı. Vatandaş, anlaşmalı sağlık kuruluşlarına tedavi için gittiğinde Seyhan Belediyesinden bir defaya mahsus başvuru yaparak ücretsiz alacağı “Seyhan Kart”ı göstererek başka bir talep olmaksızın özel sağlık kuruluşlarının taahhüt ettiği yüzde 50’ye varan indirimlerden faydalanabilecek.
Seyhan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Evren Sonyürek, “Sağlık Kart”ın, ilçede ikamet eden halkın, kurum personellerinin ve meclis üyelerinin protokol imzalanan özel hastanelerin sağlayacağı fiyat indiriminden yararlanması için üretilen bir proje olduğunu söyledi. İlk etapta 5 bin kart hazırlandığını belirten Sonyürek, “Seyhanlı sağlık kartı almak için bir defaya mahsus belediye ana binasındaki Halk Masa’ya gelerek temel bilgilerini verdikten sonra kartını alabilecek. İlk etapta 5 bin kartın dağıtımı yapılacak. Kart dağıtımı sözleşme süresi boyunca ücretsiz olarak devam edecek” dedi.
"Amaç sağlıkta da fırsat eşitliği"
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ilçede ikamet edenlerin ciddi bir bölümünün ekonomik sorunlar yaşayan vatandaşlardan oluştuğunu vurgulayarak, yüzde 50’ye varan indirim oranlarıyla dar gelirli vatandaşların da arzu etmesi halinde daha uygun koşullarda özel sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti almasına imkan sağlanmasının amaçlandığını söyledi. “Sağlık Kart” hizmetinin vatandaşlara belli oranlarda indirim sağlayacak olmasının sağlıkta fırsat eşitliği getireceğini belirten Başkan Akay şöyle devam etti:
“Hedefimiz sağlıklı ve mutlu bir toplum. Biz halkımızın mutluluğu için talep ederlerse yararlanmak istedikleri sağlık hizmetlerinden daha düşük ücretle faydalanmaları amacıyla bir adım attık. Başlangıç olarak anlaşma yaptığımız 17 sağlık kuruluşuna başvuran her vatandaşımıza değişik oranlarda olmak üzere yüzde 50’ye varan indirim olanağı sunulacak. İndirim protokolü yaptığımız kuruluşlara aşama aşama başka sağlık kuruluşları da eklenecek. Sağlık her şeyden önemlidir. O nedenle, herkes için sağlık ve sağlıkta eşitlik ilkesiyle, Seyhanlı hemşerilerimize yeni bir hizmet daha sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”
“Sağlık Kart” uygulamasında herhangi bir koşul aranmıyor. Ücretsiz olarak “Sağlık Kart” almak isteyen ve Seyhan’da ikamet eden vatandaşlar, belediye ana hizmet binasında “Halk Masa”ya başvurularını yapmaya başladı. “Sağlık Kart” ile ilgili tüm bilgiler, hastane listesi ile indirim oranları vatandaşa broşür olarak dağıtılacak ve Seyhan Belediyesinin resmi web sitesinden güncel olarak takip edilebilecek.

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