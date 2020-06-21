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Fırçası elektrik tellerine değen boyacı, akıma kapılarak öldü

DHA

Fırçası elektrik tellerine değen boyacı, akıma kapılarak öldü

<br>Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA) ADANA´da Serkan Kocabaş (28), 2 katlı bir binanın dış cephesini boyadığı sırada fırçasının elektrik tellerine çarpması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.<br>Olay, Merkez Seyhan ilçesi Kavaklı Mahallesi´nde bugün saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Üç çocuk babası boya işçisi Serkan Kocabaş, mahallede bulunan iki katlı bir binanın dış cephe boyasını yapmak için bina sahibiyle anlaştı. Sabah saatlerinde çalışmaya başlayan Kocabaş, binanın damına çıkarak üst bölgeleri boyamaya başladı. Bu sırada Kocabaş´ın boya yapmak için kullandığı fırçanın metal sapı elektrik tellerine değdi. Kocabaş, bir anda elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri Kocabaşı elektrik akımına kapılıp asılı kaldığı damdan indirdi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu Kocabaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Serkan Kocabaş´ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. <br>UZUN SÜRE ÇIRPINDI<br>Mahalleli Nadile Akşioğlu, tanık olduğu olay esnasında ne yapacağını şaşırdığını belirterek, "Çalışırken bir anda akıma kapıldı. Uzun bir süre çırpındı. `Beni kurtarın´ diye bağırıyordu. Ama kimse müdahale edemedi, yetişemedi. Sonra da hayatını kaybetti" dedi.<br>Öte yandan polisin olay yerinde inceleme yaptığı sırada çevredekilerin maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI<br>2020-06-21 13:22:41<br>

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