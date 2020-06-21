Denizde facia: Baba boğuldu, oğlu kayboldu Adana'da denizde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti, evladı kayboldu

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Adana'nın Karataş ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti, evladı kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Karataş sahilinde denize giren Ali Ercak Karayiğit, kıyıdan uzaklaşınca boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde bulunan baba Habib Karayiğit ise oğlunu kurtarmak istedi. Ancak oğlunu kurtarmak isteyen baba gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların polisi aramasıyla olay yerine sahil güvenlik ekipleri geldi. Ekipler yaptıkları aramada babanın cansız bedenini buldu. Denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

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