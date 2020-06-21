Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu (2)

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<br>SAHİLDEKİ MERAKLILARDAN CANLI YAYIN <br>Orman Plajı'nda denize açıldıktan sonra gözden kaybolan 9 yaşındaki Ali Ercan Karayiğit'i bulmak için su altı polislerinin çalışması devam ederken sahilde çoğu maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığın çalışmaları cep telefonlarıyla canlı yayınlaması ve özçekim yapması dikkat çekti. Karayiğit'in yakınlarının ise iyi bir haber alabilmek için sahilde umutla bekleyişi devam ediyor.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-06-21 19:19:15<br>

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