Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akıma kapılarak ölen kız çocuğunun son görüntüleri yürek yaktı Adana’da elektrik teline takılan uçurtmayı demir boru ile almak isterken akıma kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybeden 12 yaşındaki Dilara Ünal'ın son görüntüleri yürek burktu Annesi Zahide Ünal'ın, çok sevdiği için mezarına maket kuş koyduğu Dilara Ünal'ın son sözünün "Bir zamanlar yoktum dediler ki öldüm, şimdi söyleyin herkese prenses geri döndü" oldu Anne Ünal, her yıl onlarca kişinin evlere yakın geçen elektrik tellerinden dolayı hayatını kaybettiğini söyleyerek, buna bir çözüm bulunmasını istedi

İHA

Adana'da elektrik teline takılan uçurtmayı demir boru ile almak isterken akıma kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybeden 12 yaşındaki Dilara Ünal'ın kayıtlara geçen son sözleri, "Bir zamanlar yoktum dediler ki öldüm, şimdi söyleyin herkese prenses geri döndü" oldu.

Akıma kapılarak ölen kız çocuğunun son görüntüleri yürek yaktı Adana’da elektrik teline takılan uçurtmayı demir boru ile almak isterken akıma kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybeden 12 yaşındaki Dilara Ünal'ın son görüntüleri yürek burktu Annesi Zahide Ünal'ın, çok sevdiği için mezarına maket kuş koyduğu Dilara Ünal'ın son sözünün "Bir zamanlar yoktum dediler ki öldüm, şimdi söyleyin herkese prenses geri döndü" oldu Anne Ünal, her yıl onlarca kişinin evlere yakın geçen elektrik tellerinden dolayı hayatını kaybettiğini söyleyerek, buna bir çözüm bulunmasını istedi

Adana’da elektrik teline takılan uçurtmayı demir boru ile almak isterken akıma kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra hayatını kaybeden 12 yaşındaki Dilara Ünal'ın kayıtlara geçen son sözleri, "Bir zamanlar yoktum dediler ki öldüm, şimdi söyleyin herkese prenses geri döndü" oldu.
Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi 51068 sokakta 30 Nisan Perşembe günü 12 yaşındaki Dilara Ünal, evlerinin damının yanından geçen elektrik teline takılan arkadaşının uçurtmasını almak istedi. Dilara Ünal, dama çıkıp demir boru ile tele uzanıp uçurtmayı almak isterken akıma kapıldı. Yaralanan kız çocuğu, Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun yüzde 75’i yanan Ünal, yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Ünal, 12. yaşına da hastanede girdi. Ancak yapılan müdahalelere rağmen 12 gün sonra hayatını kaybetti.
Adil tıp kurumu morguna kaldırılan kız çocuğunun cenazesi otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi.

Şarkı söyleyip ölümden bahsetti
Bu arada Ünal'ın yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Ünal'ın son görüntülerinde şarkı söylediği görüldü. Ayrıca Ünal görüntülerde ölümden ve geri dönmekten bahsederek şöyle konuştu:
"Bir zamanlar yoktum dediler ki öldüm, şimdi söyleyin herkese prenses geri döndü." Ünal'ın bu görüntülerden kısa süre sonrada hayatını kaybettiği öğrenildi.

"Annesi mezarına çok sevdiği kuş maketleri getirdi"
Anne Zahide Ünal, 12 yaşında kaybettiği kızının mezarını her gün ziyaret ediyor. Ünal, kızının mezarına kuşları çok sevdiği için bir maket kafes yaptırıp maket kuşlar getirdi. Kızının mezarını çiçek bahçesine çeviren anne, Adana'da evlerin çok yakınından elektrik telleri geçtiği için onlarca kişinin öldüğünü, ocakların söndüğünü belirterek, "Hastanede 12 gün geçirdik ben hep umutluydum ama doktorlar hayati tehlike devam ediyor diyorlardı ve böyle bir sonu zaten bekliyorlarmış bana söylememişler. Benim mahallemde bu yaşanan ilk olay değil son olacağını da düşünmüyorum zaten ve bununla ilgili herhangi bir şey yapılmıyor. Yetkililer kentsel dönüşüm geldiğinde bunlar buradan kaldırılacak diyorlar ama o zaman kadar daha kaç can kaybedeceğiz. Bugün de bir işçi hayatını kaybetmiş maalesef çok fazla yaşanıyor bu olay bir an önce önlem alınmasını istiyorum. Benim bildiğim mahallemizde bu yüzden 4 kişi hayatını kaybetti, hatta geçen yıl boya işi yapan birinin fırçası değiyor elektrik tellerine ve orada vefat etti" dedi.
Kızının 11 yaşında akıma kapıldığını hastanede 12 yaşına girdiğini anımsatan Ünal şöyle devam etti:
"Ben kızımı kaybetmiş gibi hissetmiyorum sabahları kalkıyorum ve fotoğrafına günaydın diyorum, yatarken de iyi geceler diyorum. Her gün buraya gelip çiçeklerini suluyorum yani hep yanımda gibi hissediyorum."
Dilara Ünal çok başarılı bir öğrenci olduğu için öğretmenlerinin onun karnesini de hazırlayıp annesine verdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Valizden kaçak servet çıktı Adana'da otobüsü durduran polis, bir yolucunun valizinden piyasa değeri 47 bin liralık kaçak elektronik sigara ele geçirdi
YEREL HABERLER Valizden kaçak servet çıktı Adana'da otobüsü durduran ...
Lüks apartman sakinlerinin sepeti Romanlardan Varoşlardan metropole açılan sepetler Zengin vatandaşların sipariş ettiği ekmekler, Roman vatandaşların el emeği göz nuru ürünü sepetlerle taşınıyor
YEREL HABERLER Lüks apartman sakinlerinin sepeti ...
Korona virüs ve tescil, şalgam ihracatını arttırdı Adana Şalgamında korona virüs döneminde hem ülke içi tüketim hem de ihracat arttı ŞalgamDer Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Nas, son 3 ayda sektörün yüzde 30-35 oranında büyüdüğünü söyledi
YEREL HABERLER Korona virüs ve tescil, şalgam ihracatını ...
Babalar Günü'nde denizde kaybolan Ali'nin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Babalar Günü'nde denizde kaybolan Ali'nin cesedi ...
Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu Adana'nın Karataş ilçesinde "Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarısının yazılı olduğu tabelanın bulunduğu yerde denize giren ve kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu Olayda iki kardeşi sağ kurtulurken, baba ölü olarak bulunmuştu
YEREL HABERLER Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu Adana'nın ...
Bıçaklı kavgada ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bıçaklı kavgada ağır yaralandı
Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu (2)
YEREL HABERLER Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya ...
Kayıp çocuğu arama çalışları sürüyor Adana'da Karataş Belediyesinin "Boğulma tehlikesi. Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır" uyarısının yazılı olduğu tabelanın bulunduğu yerde denize giren çocuklardan ikisi kurtarıldı, biri kayboldu, babaları boğoldu 2 kardeşi kurtaran genç, "Sahilde oturuyordum baba ve çocukların boğulduğunu gördüm kimse gitmeyince ben yardıma koştum" dedi
YEREL HABERLER Kayıp çocuğu arama çalışları sürüyor Adana'da Karataş ...
Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya ...
Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya çalışırken boğuldu
YEREL HABERLER Babalar Günü'nde denize giren oğlunu kurtarmaya ...
Denizde facia: Baba boğuldu, oğlu kayboldu Adana'da denizde boğulma tehlikesi geçiren oğlunu kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti, evladı kayboldu
YEREL HABERLER Denizde facia: Baba boğuldu, oğlu kayboldu Adana'da ...
Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’nden Kozanlı şehitlere vefa
YEREL HABERLER Kazım Karabekir Anadolu Lisesi’nden Kozanlı şehitlere ...
'Yan bakma' kavgasında silahla yaralanan Erkan kurtarılamadı
YEREL HABERLER 'Yan bakma' kavgasında silahla yaralanan Erkan ...
Hayırsever iş adamı Yıldıray Yalçın'dan 250 aileye gıda kolisi yardımı
YEREL HABERLER Hayırsever iş adamı Yıldıray Yalçın'dan 250 aileye ...
Fırçası elektrik tellerine değen boyacı, akıma kapılarak öldü
YEREL HABERLER Fırçası elektrik tellerine değen boyacı, akıma ...
Babalar Gününde öldü Adana'da 5 gün önce mahallede yan bakma yüzünden tartışığı şahıs tarafından tabancayla vurulan iki kız babası bugün sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Babalar Gününde öldü Adana'da 5 gün önce mahallede ...
Boya yaparken akıma kapılarak öldü Adana'da bir evin dış boyasını yapan 3 çocuk babası 28 yaşındaki işçi, fırçanın sapının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapıldı
YEREL HABERLER Boya yaparken akıma kapılarak öldü Adana'da bir evin ...
Başkan Erdem babaları unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Erdem babaları unutmadı
Vali Elban'dan emniyete teşekkür ve destek
YEREL HABERLER Vali Elban'dan emniyete teşekkür ve destek
Seyhan Ziraat Odası Başkanı Girmen: "ÇKS başvuru süresi uzatılmalı"
YEREL HABERLER Seyhan Ziraat Odası Başkanı Girmen: "ÇKS başvuru ...
Kiraz üreticisine destek Saimbeyli'de hibe desteğiyle kurulan 300 ton kapasiteli 4 adet soğuk hava deposu, Adana Büyükşehir Belediyesinin hibe ettiği boylama makinesiyle ürün almaya başladı Başkan Karalar: "Soğuk hava deposunda kirazlarınızı bekletin, ürün değerini bulduğu zaman satın"
YEREL HABERLER Kiraz üreticisine destek Saimbeyli'de hibe desteğiyle ...
Şehit çocuklarının Babalar Günü kutlaması yürekleri dağladı Adana'da babalarını hiç göremeyen iki şehit çocuğunun şehitliğe gelerek mezar taşındaki fotoğrafları öperek Babalar Gününü kutlaması herkese duygulandırdı 3 yaşındaki Elif Ennur Özdinç'in "Benim babam kahraman, bak gözleri açık o uyumuyor" demesi yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Şehit çocuklarının Babalar Günü kutlaması yürekleri ...
Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana polisinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 100 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kaçakçılık operasyonu Adana polisinin ...
Seyhan Belediyesinden "Sağlık Kart" Seyhan Belediyesi ücretsiz dağıtacağı “Sağlık Kart”la isteyen vatandaşların anlaşmalı hastanelerde yüzde 50’ye varan indirim imkanıyla tedavi olmasına olanak sağlayacak
YEREL HABERLER Seyhan Belediyesinden "Sağlık Kart" Seyhan Belediyesi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X