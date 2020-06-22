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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, göreve başladı

DHA

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, göreve başladı

<br>Çağlar ÖZTÜRK-Can ÇELİK/ADANA,(DHA)KAHRAMANMARAŞ İl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken, Adana Emniyet Müdürü olarak atanan Doğan İnci görevine başladı.<br>Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Adana Emniyet Müdürü olarak atanan Doğan İnci, karayoluyla öğle saatlerinde kentte geldi. İnci'yi, emniyet müdürlüğü bahçesinde emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet amirleri ve polisler karşıladı. Tek tek polislerle selamlaşan İnci, polis mangasını selamladıktan sonra makamına geçti.<br>İnci, burada yaptığı açıklamada, "Bizden önce görev yapan emniyet müdürlerimizin çalışmalarını yakından takip ederek, devraldığımız bayrağı daha yükseklere taşıyacağız. Vatandaşların yardımlarıyla kentteki huzur ve güven ortamının sağlanması için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-06-22 15:06:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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