Adana Emniyet Müdürü İnci: "Bayrağı en yukarı çıkaracağız" Adana Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Doğan İnci, “Zafer Aktaş müdürümüzün çok güzel hizmetleri oldu. Ben de ondan aldığım bayrağı en yukarı çıkarmak için tüm gücümle çalışacağım” dedi

Adana Emniyet Müdürlüğü görevine başlayan Doğan İnci, “Zafer Aktaş müdürümüzün çok güzel hizmetleri oldu. Ben de ondan aldığım bayrağı en yukarı çıkarmak için tüm gücümle çalışacağım” dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü’nden Adana Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Doğan İnci, göreve başladı. İnci, karayoluyla kente geldi. İnci’yi emniyet müdürlüğü bahçesinde emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, emniyet amirleri ve polisler karşıladı. Tek tek polislerle selamlaşan Emniyet Müdürü İnci, daha sonra polis mangasını selamladı. Huzurun, güvenin devamı için görev almaya geldiğini ifade eden İnci, “Bizden önceki müdürlerimizin yaptığı faaliyetlerin devamı tarafımdan da takip edilecek, yerine getirilecektir. Zafer Aktaş müdürümüzün çok güzel hizmetleri oldu. Ben de ondan aldığım bayrağı en yukarı çıkarmak için tüm gücümle çalışacağım. Adana'mız için teşkilatımla gecegündüz canımızla çalışacağız. Adanalılara selamlarımı iletiyorum. Teşkilatımız her zaman vatandaşın yardımını gördü ve yine aynı şekilde onların yardımını bekliyoruz. Vatandaş polis kaynaşmasıyla bu huzuru tesis edeceğiz” diye konuştu.

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