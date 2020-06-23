Adana'da kök hücre seferberliği

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, iş adamlarıyla birlikte kök hücre seferberliği başlatarak tüm fabrikalarda bağış noktaları oluşturduklarını söyledi.

Saygılı, Türkiye genelinde kök hücreye ihtiyaç duyan hasta sahiplerine ilaç olabilmek için iş adamları ve sanayicilerle "Adanalı sanayiciler kök hücre bağışında öncülük" ediyor sloganıyla kök hücre bağış kampanyası başlattıklarını ifade etti. Saygılı, kampanya kapsamında Adana'daki bütün fabrikalara kök hücre bağış noktaları oluşturduklarını dile getirdi. Saygılı, kampanyaya Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Adana Ticaret Borsası ve Adana Organize Sanayi Bölgesinin destek verdiğini belirtti. Saygılı, Kızılay dostlarının bir taraftan kök hücre verecek bir taraftan da kan bağışı yaparak şifa bekleyen vatandaşlara umut olacağını anlatarak, "Her konuda öncü şehir olan Adana bu konuda iş dünyasının omuz vermesi ile birlikte önemli bir yol alacak" dedi.

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