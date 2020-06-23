Kargoya verilen paketten kaçak cep telefonu ve sigara çıktı

<br>Can ÇELİK/ADANA, (DHA) ADANA´da, bir kargo şirketine teslim edilen paketten piyasa değeri 550 bin lira olan 172 adet kaçak cep telefonu ile 1425 adet kaçak sigara çıktı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bir kargo şirketine teslim edilen pakette, kaçak cep telefonu ile sigara olduğu bilgisine ulaştı. Hemen söz konusu kargo şirketine giden ekipler, pakette toplam piyasa değeri 550 bin lira olan 172 adet kaçak cep telefonu ile 1425 adet kaçak sigara ele geçirdi. Polis, paketi kargoya veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK<br>2020-06-23 10:21:54<br>
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