Adana'da hava destekli genel uygulama yapıldı

<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da helikopter ve drone destekli genel uygulama yapıldı. Adana'ya yeni atanan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, "Asayiş, terör, uyuşturucu tüm konular üzerine genel uygulamamız var. Uygulamalarımız bu şekilde devam edecek" dedi. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, merkez Seyhan ilçesinde 23 noktada narkotik uygulaması yaptı. Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat ve Trafik şube müdürlüklerinden polislerin de katıldığı uygulamaya helikopter ve drone ile havadan destek verildi. Belirlenen noktalarda ekipler, şüphelendikleri araçları durdurup, özel eğitimli narkotik köpekleriyle dik dik aradı. Gece yarısına kadar devam eden uygulamada, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcu konumundaki vatandaşların kimlik sorguları da gerçekleştirildi. <br>'ADANA'NIN HUZURU İÇİN GÖREV BAŞINDAYIZ'<br>Adana'ya yeni atanan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, uygulama noktalarını gezerek, yardımcılarından çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan İnci, "Huzur şehri Adana'nın huzuru için görev başındayız. Asayiş, terör, uyuşturucu tüm konular üzerine genel uygulamamız var. Vatandaş da memnun uygulamalarımızdan. Uygulamalarımız bu şekilde devam edecek" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ<br>2020-06-24 03:14:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.