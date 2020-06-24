Geçen yıl üreticisini üzen karpuz bu sene güldürdü Adana'da karpuzun tarladaki kilogram fiyatı 1 lirayı geçti Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Karpuz fiyatları önümüzdeki günlerde daha da yükselecek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geçen yıl üreticisini üzen karpuz bu sene güldürdü Adana'da karpuzun tarladaki kilogram fiyatı 1 lirayı geçti Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Karpuz fiyatları önümüzdeki günlerde daha da yükselecek”

İHA

Türkiye'nin karpuz üretiminin yüzde 25'ini gerçekleştiren Adana'da geçen sene fiyatı 20 kuruşa kadar düşen ve çiftçiyi mutsuz eden karpuzun kilogram fiyatı 1 lirayı buldu. Fiyatı yükselişe geçen karpuz için Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Geçen yıl aşırı havaların sıcak olması ve ekimin fazla olmasından dolayı karpuz para kazandırmadı. Bu sene havalar serin gittiği için karpuzda birikme olmadı ve fiyatlar önümüzdeki günlerde daha da yükselecek" dedi.

Geçen yıl üreticisini üzen karpuz bu sene güldürdü Adana'da karpuzun tarladaki kilogram fiyatı 1 lirayı geçti Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Karpuz fiyatları önümüzdeki günlerde daha da yükselecek”

Türkiye’nin karpuz üretiminin yüzde 25'ini gerçekleştiren Adana'da geçen sene fiyatı 20 kuruşa kadar düşen ve çiftçiyi mutsuz eden karpuzun kilogram fiyatı 1 lirayı buldu. Fiyatı yükselişe geçen karpuz için Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Geçen yıl aşırı havaların sıcak olması ve ekimin fazla olmasından dolayı karpuz para kazandırmadı. Bu sene havalar serin gittiği için karpuzda birikme olmadı ve fiyatlar önümüzdeki günlerde daha da yükselecek“ dedi.
Yaz sıcaklarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan karpuzda hasat kent genelinde sürüyor. Ülkenin yıllık ortalama 4 milyon ton seviyesindeki karpuz üretiminin yüzde 25'i Adana'da gerçekleştiriliyor. Haziran ayında olunmasına rağmen ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesinden dolayı karpuzun yetişmesi biraz gecikti.
Geçen sene kilogramı 20 kuruşa kadar düşen ve para etmediği için bu sene ekim alanı yüzde 10 azalan karpuzda çiftçi bu sezon memnun. Tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü Adana karpuzunun kilogramı Mayıs ayının ilk haftasında tarlada 2 ile 2 buçuk lira arasında satılırken geçen hafta fiyatlar 6070 kuruşa kadar geriledi. Düşen fiyatlar çiftçiyi tekrardan umutsuzluğa iterken bu haftanın başında fiyatlar tekrardan 1 liranın üzerine çıktı.

"Hasat bolluğu yaşanınca fiyatlar gerilemişti"
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Şu an karpuzun kilosu 90 kuruş ile 1 lira 10 kuruş arasında değişmekte. Karpuz son 1 haftadır çiftçi ve tüccarın yüzünü güldürmekte. Bundan 1 hafta önce kilogram fiyatı 50 kuruşa kadar düşmüştü. O fiyatlar da anca maliyeti kurtarıyordu. Ovada hasat azalıp havalar da serin gittiği için karpuz azar azar piyasaya girdi. Fiyatlar iyi ve daha da yükselecek gibi. Karpuzu şu an bekletenler para kazanıyor. Haziran ayının ilk haftasında hasat bolluğu yaşanınca fiyatlar bayağı gerilemişti” diye konuştu.

“Yavaş olgunlaşan karpuz fiyatları yükseldi"
Geçen sene karpuz para etmediği için bu sene yüzde 10 ekim alanında azalış olduğunu vurgulayan Mehmet Akın Doğan, “Geçen sene 140 bin bu sene ise 120 bin dönüm ekili karpuz var. Bu sene havalar serin gidip karpuzlar yavaş yavaş hasat edilince fiyatlar iyi. Karpuzlarda birikme olmadı. Şu an Haziran’ın son haftasında olmasına rağmen Adana çok serin. Ürün piyasaya çok girmeyip yavaş yavaş olgunlaşınca karpuz fiyatları yükseldi” ifadelerini kullandı.
Kentte 500 dönüm arazide karpuz yetiştiren Cumali Altay ise şu anda fiyatların iyi gittiğini, 60 kuruşun altına düşmesi halinde ise zarar edebileceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin baskın yaptığı evde uyuşturucuyu banyo giderine atmaya çalıştı
YEREL HABERLER Polisin baskın yaptığı evde uyuşturucuyu banyo ...
Torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER Torbacı tutuklandı
Kadın meselesi cinayetine 3 tutuklama Adana'da kadın meselesi yüzünden 1'kişinin öldürülmesi, 1 kişinin ise ağır yaralanması olayına karıştığı öne sürülen 1'i kadın 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Kadın meselesi cinayetine 3 tutuklama Adana'da kadın ...
Down sendromlu gence polisten doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Down sendromlu gence polisten doğum günü sürprizi
Polisten down sendromlu gence doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polisten down sendromlu gence doğum günü sürprizi
Polisten down sendromlu gence doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polisten down sendromlu gence doğum günü sürprizi
Karslıoğlu: “Sektöre operatörler kazandırdık”
YEREL HABERLER Karslıoğlu: “Sektöre operatörler kazandırdık”
Adana’da hava destekli narkotik uygulaması
YEREL HABERLER Adana’da hava destekli narkotik uygulaması
Adana'da hava destekli genel uygulama yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da hava destekli genel uygulama yapıldı
Cesedi bulunan gencin kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı Adana'da çantasına ağırlık koyup, bileklerini kesip Seyhan Baraj Gölü'ne atladıktan 5 gün sonra cesedi bulunan gencin kız kardeşinin "Ağabeyim değildir. O böyle bir şey yapmaz. Ben şimdi anneme ne söyleyeceğim" diyerek gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı.
YEREL HABERLER Cesedi bulunan gencin kız kardeşinin ağıdı yürekleri ...
Ağabeyinin gölde cansız bedeni bulundu, feryadı yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Ağabeyinin gölde cansız bedeni bulundu, feryadı ...
İdlib'de briket evler, ailelere teslim edildi
YEREL HABERLER İdlib'de briket evler, ailelere teslim edildi
Ceyhan Spor Salonu bakıma alınacak
YEREL HABERLER Ceyhan Spor Salonu bakıma alınacak
Başkan Kocaispir: "Yüreğir’de yol sorunu kalmayacak"
YEREL HABERLER Başkan Kocaispir: "Yüreğir’de yol sorunu kalmayacak"
Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü Adana'da boşanmak isteyen kocasının ölümüne sebep olmaktan adliyeye sevk edilen kadının ifadesinde "Eşim gece evime gizlice girmiş, boşanmak istediğim için benim kafama bıçağın sapıyla defalarca vurdu. Bu arada elinden bıçaklanmış hastanede öldü" dediği öğrenildi Adliyeye sevk edilen kadının kafasının sargılı, gözlerinin mor olduğu görüldü
YEREL HABERLER Boşanmak isteyen karısını darp ederken öldü Adana'da ...
Eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Venera: Yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Venera: ...
Denizde boğulan Ali Ercan ile babası, toprağa verildi
YEREL HABERLER Denizde boğulan Ali Ercan ile babası, toprağa verildi
Denizde boğulan baba ile oğlun cenazesi gözyaşları içerisinde alındı Babalar Günü’nde boğulan baba ile oğlun cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi Amca Karayiğit’ten tepki: “Hiç mi kimse yoktu orada kurtaramadılar”
YEREL HABERLER Denizde boğulan baba ile oğlun cenazesi gözyaşları ...
Yumurtadan 4 ayaklı çıktı Hint horozu ırkından olan ve 15 gün önce yumurtadan çıkan 4 ayaklı civciv görenleri şaşırtıyor
YEREL HABERLER Yumurtadan 4 ayaklı çıktı Hint horozu ırkından olan ...
Kargoya verilen paketten kaçak cep telefonu ve sigara çıktı
YEREL HABERLER Kargoya verilen paketten kaçak cep telefonu ve sigara ...
Eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Venera: Yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Venera: ...
Eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Venera: Yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş
YEREL HABERLER Eşini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Venera: ...
Kargo şubesine kaçakçılık operasyonu Operasyonda 550 bin lira değerinde 172 kaçak telefon ile bin 425 kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Kargo şubesine kaçakçılık operasyonu Operasyonda 550 ...
Adana'da kök hücre seferberliği
YEREL HABERLER Adana'da kök hücre seferberliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X