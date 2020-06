Geçen yıl üreticisini üzen karpuz bu sene güldürdü Adana'da karpuzun tarladaki kilogram fiyatı 1 lirayı geçti Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Karpuz fiyatları önümüzdeki günlerde daha da yükselecek”

Türkiye’nin karpuz üretiminin yüzde 25'ini gerçekleştiren Adana'da geçen sene fiyatı 20 kuruşa kadar düşen ve çiftçiyi mutsuz eden karpuzun kilogram fiyatı 1 lirayı buldu. Fiyatı yükselişe geçen karpuz için Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Geçen yıl aşırı havaların sıcak olması ve ekimin fazla olmasından dolayı karpuz para kazandırmadı. Bu sene havalar serin gittiği için karpuzda birikme olmadı ve fiyatlar önümüzdeki günlerde daha da yükselecek“ dedi.

Yaz sıcaklarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan karpuzda hasat kent genelinde sürüyor. Ülkenin yıllık ortalama 4 milyon ton seviyesindeki karpuz üretiminin yüzde 25'i Adana'da gerçekleştiriliyor. Haziran ayında olunmasına rağmen ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesinden dolayı karpuzun yetişmesi biraz gecikti.

Geçen sene kilogramı 20 kuruşa kadar düşen ve para etmediği için bu sene ekim alanı yüzde 10 azalan karpuzda çiftçi bu sezon memnun. Tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü Adana karpuzunun kilogramı Mayıs ayının ilk haftasında tarlada 2 ile 2 buçuk lira arasında satılırken geçen hafta fiyatlar 6070 kuruşa kadar geriledi. Düşen fiyatlar çiftçiyi tekrardan umutsuzluğa iterken bu haftanın başında fiyatlar tekrardan 1 liranın üzerine çıktı.



"Hasat bolluğu yaşanınca fiyatlar gerilemişti"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Şu an karpuzun kilosu 90 kuruş ile 1 lira 10 kuruş arasında değişmekte. Karpuz son 1 haftadır çiftçi ve tüccarın yüzünü güldürmekte. Bundan 1 hafta önce kilogram fiyatı 50 kuruşa kadar düşmüştü. O fiyatlar da anca maliyeti kurtarıyordu. Ovada hasat azalıp havalar da serin gittiği için karpuz azar azar piyasaya girdi. Fiyatlar iyi ve daha da yükselecek gibi. Karpuzu şu an bekletenler para kazanıyor. Haziran ayının ilk haftasında hasat bolluğu yaşanınca fiyatlar bayağı gerilemişti” diye konuştu.



“Yavaş olgunlaşan karpuz fiyatları yükseldi"

Geçen sene karpuz para etmediği için bu sene yüzde 10 ekim alanında azalış olduğunu vurgulayan Mehmet Akın Doğan, “Geçen sene 140 bin bu sene ise 120 bin dönüm ekili karpuz var. Bu sene havalar serin gidip karpuzlar yavaş yavaş hasat edilince fiyatlar iyi. Karpuzlarda birikme olmadı. Şu an Haziran’ın son haftasında olmasına rağmen Adana çok serin. Ürün piyasaya çok girmeyip yavaş yavaş olgunlaşınca karpuz fiyatları yükseldi” ifadelerini kullandı.

Kentte 500 dönüm arazide karpuz yetiştiren Cumali Altay ise şu anda fiyatların iyi gittiğini, 60 kuruşun altına düşmesi halinde ise zarar edebileceklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.