Adana Demirspor'da hedef Giresun galibiyeti

<br>ADANA, (DHA) Geçtiğimiz hafta kendi evinde Osmanlıspor´u 60 dakika 10 kişi oynadığı karşılaşmada 2-1 mağlup ederek TFF 1´inci Lig´de 3´üncü sıraya yükselen Adana Demirspor´da yüzler gülüyor.<br>TFF 1´inci Lig´in 30´uncu haftasında evinde Giresunspor´u ağırlayacak olan Adana Demirspor´da teknik direktör Cüneyt Dumlupınar açıklamalarda bulundu. Dumlupınar, "Takım ruhunu sahaya yansıtan takımıma teşekkür ediyorum. Önümüzde çok zorlu bir Giresunspor karşılaşması var. Her maça final olarak bakıyoruz. Ve ilk önceliklimiz Giresunspor´u mağlup etmek. Futbolcularıma güveniyorum" diye konuştu.<br>Adana temsilcisinde başkan Murat Sancak ise açıklamasında, "En büyük desteğimiz taraftarımız. Onlar tribünde olmadığı zaman eksik oluyoruz. Ama biliyoruz ki her zaman bizim yanımızdalar. Dualarını eksik etmesinler. Bu takım bu sene Süper Lig´e çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.DHA-Spor Türkiye-Adana DHA<br>2020-06-24 18:40:13<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.