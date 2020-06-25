Adana'da iki gün üst üste hava destekli narkotik uygulaması

<br>Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da iki gün üst üste yapılan hava destekli narkotik uygulamalarında 10 kişi üzerlerinde farklı çeşitlerde çok miktarda uyuşturucu madde ile yakalandı. <br>İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi, Gülbahçesi, Dağlıoğlu, Yeşiloba ve Uçak mahallelerinde iki gün üst üste uygulama düzenledi. 23 sabit ve 2 gezici tim halinde gerçekleşen uygulamalarda Özel Harekat, Asayiş, Terörle Mücadele ve Trafik Şube müdürlüklerinden polisler de görev alırken, helikopter ile havadan destek verildi.<br>İki gün peş peşe gerçekleşen uygulamada ekipler, 2063 aracı durdurup ararken, 3 bin 734 kişinin ise kimlik sorgusunu yaptı. Arama ve kontrolleri yapılan araçlardan 96'sına 140 bin 603 lira idari para cezası uygulanırken, 8 araç ise trafikten men edildi. Üst araması ve kimlik sorgusu yapılan 3 bin 734 kişiden 6'sının aranma kaydının bulunduğu tespit edilip, polis merkezine teslim edilirken, üzerlerinde çok miktarda uyuşturucu madde çıkan 10 kişi ise gözaltına alındı.<br>Uygulamalar genelinde 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait mühimmat ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ<br>2020-06-25 01:25:51<br>

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