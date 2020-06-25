AOSB Akademi'de dijital eğitim devam ediyor Ruhan Maral: "Korktan her deneyim, güç cesaret ve güven kazandırır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AOSB Akademi'de dijital eğitim devam ediyor Ruhan Maral: "Korktan her deneyim, güç cesaret ve güven kazandırır"

İHA

Endüstri Mühendisi, İnsan Kaynakları Yöneticiliği konusunda NATO'dan ödül alan ve ICF akreditasyonlu "Profesyonel Yönetici Koçu" unvanına sahip Ruhan Maral, "Başarı konusunda diploma, deneyim ve mesleki eğitimden daha etkili bir şey varsa o da duygusal dayanıklılıktır" dedi.

AOSB Akademi'de dijital eğitim devam ediyor Ruhan Maral: "Korktan her deneyim, güç cesaret ve güven kazandırır"

Endüstri Mühendisi, İnsan Kaynakları Yöneticiliği konusunda NATO’dan ödül alan ve ICF akreditasyonlu "Profesyonel Yönetici Koçu" unvanına sahip Ruhan Maral, “Başarı konusunda diploma, deneyim ve mesleki eğitimden daha etkili bir şey varsa o da duygusal dayanıklılıktır” dedi.
Adana Organize Sanayi AOSB Bölge Müdürlüğü tarafından sanayici ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi’de korona virüs önlemleri kapsamında eğitimler dijital ortamda gerçekleşiyor. Dünyada etkisini gösteren Covid 19 salgını sebebi ile oluşturulan online eğitim sistemi altyapısı ile “Duygusal Dayanıklılık (Resilience)” konulu seminer veren Ruhan Maral, katılımcılara büyük moral ve motivasyon sağladı.
Endüstri Mühendisi, İnsan Kaynakları Yöneticiliği konusunda NATO’dan ödül alan ve ICF akreditasyonlu "Profesyonel Yönetici Koçu" unvanına sahip Ruhan Maral, konuşmasını, “Büyük stres ve değişim dönemlerinde güçlü olma ve ayakta kalma becerisi” olarak tanımlanan “Duygusal Dayanıklılık” konusunda yoğunlaştırdı.
Korona virüs ile birlikte günümüzün yeni yaşam tarzına uyum sağlamaya ilişkin çok değerli bilgiler paylaşan Maral, kişinin duygusal dayanıklılığa neden ihtiyacı olduğunu yaşanmış örnekleriyle anlattı. İnsanların kötü durumda neler yaşadıklarının altını çizen Maral, şu günlerde herkesin merak ettiği “Yeni felaketlere hazır mıyız?'' sorusuna da dikkati çekti.
Ünlü düşünürlerin sözleriyle de zenginleştirdiği sunumunda, kişinin en büyük yeteneğinin zorluklara uyum sağlama becerisi olduğunun altını çizen Ruhan Maral, “Seni en güçlü yapan en zor günlerindir. Başarı konusunda diploma, deneyim ve mesleki eğitimden daha etkili bir şey varsa o da duygusal dayanıklılıktır” dedi.
Gerçeği kabul etmek, bilmek anlamak ve kontrol edebilmenin önemine dikkati çeken Maral, gerçekçi olmayan iyimserliğin sonunun ise hayal kırıklığı olacağına vurgu yaptı. Korkunun en büyük zararının ise karar verme özgürlüğünü kişinin elinden alması olduğunu belirten Maral, “En korkulu anlarda bile ümidini kırma. Unutma ki en lezzetli ilik, en sert kemikten çıkar. Zorlanan her sınır kendini aşan bir şeylerin de habercisidir” dedi.

Lokum testi
Başarıyı etkileyen etmenlerin sadece günümüzde değil, yıllardır merak edilen bir konu olduğunu belirten Maral, bunu bir örnekle de anlattığı konuşmasında, şunları kaydetti:
“1970’te Stanford Üniversitesi psikoloji Profesörü Walter Mischel ilginç bir deney yapıyor. Araştırmacı, deneye katılan çocuğu odada lokum gibi bir ödülle birlikte yalnız bırakacağını; eğer yalnız kaldığı süre boyunca ödülü yemeyip beklerse döndüğünde kendisine bir değil iki lokum vereceğini söyler. Çocuğa sunulan diğer seçenek ise çocuğun bu ‘acıya’ son vermek üzere zili çalması, araştırmacının geri dönmesi ve böylece çocuğun lokumu afiyetle yemesidir. Fakat bunu tercih ederse çocuk yalnızca bir ödül alabilecektir. Araştırma, çocuk daha küçükken uygulanarak sonrasında, zevki erteleyenler ve ertelemeyenler arasındaki akademik başarı durumunu inceliyor. Sonuç çarpıcı. Testi geçerek alacağı zevki erteleyebilen çocuklar erteleyemeyenlere göre akademik açıdan daha başarılı ve sınavlarda daha yüksek skor alıyorlar. Maddealkol bağımlılık riskleri daha az, ebeveynlerinin gözlemlerine göre sosyal becerileri çok daha iyi.”
Konuşmasının son bölümünde, “Sizi korkutan her deneyim size güç, cesaret ve güven kazandırır. Kendinize ben bu dehşeti yaşadım. Bundan sonra gelecek şeylere hazırım dersiniz” önerisinde bulunan Ruhan Maral, Akşemsettin’in, “Hayat, mücadelen kadardır. Ya sen şartlara teslim olursun ya da şartlar sana teslim olur” sözünü anımsattı.
Ruhan Maral, eğitim seminerini, “Korkularınızdan büyük değerlerinizle yaşamanız dileğiyle” temennisinde bulunarak sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kavunun tarlada fiyatı yükseldi
YEREL HABERLER Kavunun tarlada fiyatı yükseldi
Viyadükte intihara kalkışan kişiyi polis kurtardı
YEREL HABERLER Viyadükte intihara kalkışan kişiyi polis kurtardı
'Kul hakkı yedim' deyip nehre atlamaya çalışan şahsı polis kurtardı
YEREL HABERLER 'Kul hakkı yedim' deyip nehre atlamaya çalışan şahsı ...
Adana'da iki gün üst üste hava destekli narkotik uygulaması
YEREL HABERLER Adana'da iki gün üst üste hava destekli narkotik ...
Narkotik polisi 2 gün üst üste hava destekli uygulama düzenlendi Adana’da iki gündür düzenlenen narkotik uygulamalarında uyuşturucu satışı yapan 8 kişi ve çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Narkotik polisi 2 gün üst üste hava destekli uygulama ...
Adana Demirspor'da hedef Giresun galibiyeti
YEREL HABERLER Adana Demirspor'da hedef Giresun galibiyeti
Ceyhanlı gençler sınava hazır
YEREL HABERLER Ceyhanlı gençler sınava hazır
Lösemili Yaman kahramanını bekliyor Lösemiyi bir kez yenen ancak hastalığı yeniden nükseden 2 buçuk yaşındaki Yaman için bağışçı aranıyor Anne Melike Yağ: “Herkesi kök hücre bağışına davet ediyorum” “Bir bağış, küçücük çocuklara hayat demek”
YEREL HABERLER Lösemili Yaman kahramanını bekliyor Lösemiyi bir kez ...
Şehit aileleri başsavcıyı şehitlikten dualarla uğurladı Görev yeri değişen Başsavcı Mustafa Yeşil, şehitlerin mezarına gül bırakıp şehit aileleriyle helalleşti
YEREL HABERLER Şehit aileleri başsavcıyı şehitlikten dualarla ...
Egzersiz uzmanı Uğur Kara: “Doğru ve düzenli egzersiz sporda sakatlıkları önler”
YEREL HABERLER Egzersiz uzmanı Uğur Kara: “Doğru ve düzenli egzersiz ...
Cezaevinden tahliye olan güzellik kraliçesi: Mağdurken suçlu duruma düştüm
YEREL HABERLER Cezaevinden tahliye olan güzellik kraliçesi: ...
1 kişinin öldüğü mobilya atölyesine silahlı saldırı şüphelileri yakalandı
YEREL HABERLER 1 kişinin öldüğü mobilya atölyesine silahlı saldırı ...
Polisin baskın yaptığı evde uyuşturucuyu banyo giderine atmaya çalıştı
YEREL HABERLER Polisin baskın yaptığı evde uyuşturucuyu banyo ...
Torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER Torbacı tutuklandı
Kadın meselesi cinayetine 3 tutuklama Adana'da kadın meselesi yüzünden 1'kişinin öldürülmesi, 1 kişinin ise ağır yaralanması olayına karıştığı öne sürülen 1'i kadın 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Kadın meselesi cinayetine 3 tutuklama Adana'da kadın ...
Down sendromlu gence polisten doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Down sendromlu gence polisten doğum günü sürprizi
Polisten down sendromlu gence doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polisten down sendromlu gence doğum günü sürprizi
Polisten down sendromlu gence doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Polisten down sendromlu gence doğum günü sürprizi
Karslıoğlu: “Sektöre operatörler kazandırdık”
YEREL HABERLER Karslıoğlu: “Sektöre operatörler kazandırdık”
Geçen yıl üreticisini üzen karpuz bu sene güldürdü Adana'da karpuzun tarladaki kilogram fiyatı 1 lirayı geçti Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan: “Karpuz fiyatları önümüzdeki günlerde daha da yükselecek”
YEREL HABERLER Geçen yıl üreticisini üzen karpuz bu sene ...
Adana’da hava destekli narkotik uygulaması
YEREL HABERLER Adana’da hava destekli narkotik uygulaması
Adana'da hava destekli genel uygulama yapıldı
YEREL HABERLER Adana'da hava destekli genel uygulama yapıldı
Cesedi bulunan gencin kız kardeşinin ağıdı yürekleri dağladı Adana'da çantasına ağırlık koyup, bileklerini kesip Seyhan Baraj Gölü'ne atladıktan 5 gün sonra cesedi bulunan gencin kız kardeşinin "Ağabeyim değildir. O böyle bir şey yapmaz. Ben şimdi anneme ne söyleyeceğim" diyerek gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı.
YEREL HABERLER Cesedi bulunan gencin kız kardeşinin ağıdı yürekleri ...
Ağabeyinin gölde cansız bedeni bulundu, feryadı yürekleri dağladı
YEREL HABERLER Ağabeyinin gölde cansız bedeni bulundu, feryadı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X