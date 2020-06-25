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Aracın klima bölmesinden 39 kilo 700 gram esrar çıktı Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İHA

Aracın klima bölmesinden 39 kilo 700 gram esrar çıktı Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Adana polisi kovalamaca sonrası durdurduğu minibüsün klima bölmesine gizlenmiş 39 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirildiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine İncirlik Uygulama Noktasında önlem alan polis ekipleri, kaçmak isteyen şüpheli midibüsü kovalamaca sonucu yakaladı. Midibüste arama yapan ekipler, narkotik detektör köpeği Oscar’ın tepki vermesi üzerine aracın tavan kısmındaki klima bölmesini kontrol etti. Polis, klima bölmesinde gizlenmiş, 203 pakette 39 kilo 700 gram esrar ele geçirdi. Midibüs şoförü Ali H. ile yolcu konumundaki Halit T. gözaltına alındı.
Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden Ali H.’nin midibüsü 22 bin liraya satın aldığını, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kendisine değil Halit T.’ye ait olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Halit T.’nin ise uyuşturucu maddelerden haberi olmadığını, yolcu olarak midibüse bindiğini söylediği iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ali H. ile Halit T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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