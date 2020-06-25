Tabancayı incelerken kazara tetiğe dokununca arkadaşının ölümüne neden oldu

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da Erdal Aybar (19), oturduğu kafeteryada iş yeri sahibinin ruhsatsız tabancasını incelerken kazara tetiğe dokununca yanındaki arkadaşı Mert Akıllıca'nın (19) ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan Aybar, tutuklandı.<br>Olay, 18 Haziran günü, saat 04.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kozan Caddesi´ndeki bir kafeteryada meydana geldi. İddiaya göre, 5 arkadaşıyla kafeteryada buluşan Erdal Aybar, yine arkadaşı olan iş yeri sahibi Fatih A.´nın ruhsatsız tabancasını alıp, şarjörünü çıkararak incelemeye başladı. Bu sırada arkadaşı Mert Akıllıca da tabancaya bakmak istedi. Ancak tabanca, Aybar'ın elindeyken ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, Akıllıca´nın başına isabet etti. Mert Akıllıca, olay yerinde hayatını kaybetti. <br>TUTUKLANDI<br>İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Erdal Aybar ve tabancanın sahibi Fatih A. (24) ile Bahtiyar K. (19), M.K. (19) ve O.A.´yı (19) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erdal Aybar tutuklanırken, Fatih A. ve Bahtiyar K. adli kontrol şartıyla, M.K. ve O.A. ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-25 10:27:26<br>

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