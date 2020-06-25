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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Soner Çetin, yağmur mağduru esnafı ziyaret etti

İHA

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, geçen hafta yağan yoğun yağmurda iş yerlerini su basan esnafı ziyaret ederek, mağduriyetin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Başkan Soner Çetin, yağmur mağduru esnafı ziyaret etti

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, geçen hafta yağan yoğun yağmurda iş yerlerini su basan esnafı ziyaret ederek, mağduriyetin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.
Mahfesığmaz Mahallesi 79060 Sokak’a muhtar Kazım Tokgöz ile birlikte giden Başkan Soner Çetin, konumundan dolayı yağmurdan olumsuz etkilenen iş yerleri sahipleriyle görüştü ve sorunlarını dinledi. Tek tek esnafı ziyaret eden Çetin, “Göreve geldiğimizde Çukurova’nın yağışlardan olumsuz etkilenen 7 bölgeyi tespit ettik o dönemde ASKİ ile yaptığımız çalışmada bu eksiklikleri giderdik. Çok şükür o zamandan bugüne çok şiddetli yağmurlarda bile Çukurova’da kayda değer olumsuzluk yaşanmadı. Çünkü belediye olarak her zaman düzenli olarak ızgaraların temizliğini yapıyoruz” dedi.
Başkan Soner Çetin, geçtiğimiz Cuma günü yağan sağanak yağmurun olağanüstü bir meteorolojik olay olduğunu ifade ederek, “Buna karşın Çukurova’nın genelinde olumsuzluk yaşanmadı. Ancak burada kot farkının olduğu bazı iş yerlerini su basmış. Esnafımıza geçmiş olsun diyorum. Burada belirlediğimiz eksiklikleri Büyükşehir ve ASKİ’nin yetkilileri ile paylaşacağız. Esnafımızın mağduriyetinin önüne geçilmesi için ne gerekiyorsa yapılacaktır” şeklinde konuştu.
İş yerini ziyaret ettikten sonra bir iş yerinin önünde mahalle sakinleriyle çay içip sohbet eden Başkan Soner Çetin, vatandaşları dinleyip, taleplerini not aldı.

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