Otomobil hurdaya döndü, sürücü yaralı kurutuldu

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– Adana’da kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, AdanaKozan karayolunda saat 22.30 sularında, Mehmet Tümer (23) yönetimindeki 01 Y 9212 plakalı lüks araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek mısır tarlasına takla attı. Hurdaya dönen araç içinde kalan sürücü Mehmet Tümer güçlükle çıkarılarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada aracın parçaları mısır tarlası içine savrulurken araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Kozan devlet hastanesine kaldırırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri araçtan akan yakıt nedeni ile geniş güvenlik önlemi aldı.

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