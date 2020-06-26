Otomobil takla attı: 1 yaralı

<br>Ali GÖKDAL/KOZAN, (DHA) ADANA'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü Mehmet Tümer (23), yaralandı.<br>Kaza, saat 22.20 sıralarında Kozan-Adana Karayolu Tırmıl mevkisinde meydana geldi. Mehmet Tümer yönetimindeki 01 Y 9212 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, takla attı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından araçtan yaralı olarak çıkartılan Tümer, ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tümer, daha sonra ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. <br>Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.<br> DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL<br>2020-06-26 01:44:08<br>

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