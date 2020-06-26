Otoyolda yanan araç kül oldu

Bugün altın fiyatları ne kadar?

Tehlike bugün de sürüyor! 9 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana’da otoyol kenarında yanan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Adana Gaziantep (TAG) otoyolunun, Adana istikametinde bir otomobil yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis, otomobilin plakasını ve sürücüsünü tespit etme çalışması başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.