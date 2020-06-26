Adana'da uyuşturucu operasyonu

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<br>Rüşan Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi´ndeki bir evde uyuşturucu madde üretildiği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekiplerce adrese düzenlenen baskında evin balkon kısmının seraya dönüştürüldüğü tespit edildi. Evde yapılan aramalarda, 11 kök Hint keneviri ve 45,75 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Sakip K. (53) gözaltına alındı.<br>Merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi´nde de şüphe üzerine durdurulan Serkan K.'nın (36) yapılan üst aramasında 19 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.<br>Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan K. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sakip K., ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-26 09:58:12<br>

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