Ceyhan’da okullar YKS için dezenfekte edildi

Ceyhan Belediyesi, bu hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sınavın yapılacağı okulları dezenfekte etti.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, öğrencilerin eğitim hayatını ve geleceğini büyük ölçüde belirleyecek YKS öncesinde bütün okullarda sağlıklı bir ortam oluşturmak için dezenfeksiyon çalışması başlattıklarını belirterek amaçlarının öğrenciler için sağlıklı ve güvenli ortamı oluşturmak olduğunu söyledi. Başkan Edem, “Gençlerimizin sağlığı her şeyden önemli. Dolayısıyla bizler de bu hafta sonu sınava girecek öğrencilerimize sağlıklı, güvenli ve ferah bir ortam sunmak istiyoruz. Bunun için de sınavlardan önce tüm okullarımızı dezenfekte ediyoruz. Ekiplerimiz okullarda ve sınıflarda detaylı bir dezenfekte çalışması yürütüyor. Dezenfekte işlemlerimiz sınavdan önce tamamlanmış olacak. Ayrıca sınav günlerinde gürültü kirliliğinin önüne geçmek için ilçe genelinde inşaat çalışmalarının durdurulması ve seyyar satıcıların sınavların yapıldığı okul çevrelerinde satış yapmalarının önlenmesi için uyarılarda bulunuyoruz. Öğrencilerimizden tek isteğimiz, sınavlarına konsantre olmaları” dedi.

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