Adana'da yerli tohum deneme çalışmaları Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, yerli ve milli tohumların ekiminden, hasadına, kalite ve verim durumuna göre değerlendirme yapılarak sonuçların üreticilerle paylaşılacağını belirtti

Adana'da yerli tohum deneme çalışmaları kapsamında ekilen 5 buğday çeşidinin hasadı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal verimliliği yükseltmek, çiftçilerin milli tohumlara yönelimini artırmak ve kullanımını yaygınlaştırmak için "Milli Tarım Yerli Tohum Deneme Ekimleri" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ülke genelinde mısır, ayçiçeği, çeltik, kanola, buğday, arpa ve karabuğday gibi pek çok ürünün tohumu yerli olarak tarlalara ekildi.

Seyhan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü 'Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın' sloganıyla çalışmalara katkı sağlamak amacıyla Camuzcu Mahallesinde çiftçi Necati Böbürer'in tarlasında buğday çeşit verim demonstrasyonu kurdu.

Demonstrasyonda bölgeye ekmeklik buğdayda en uygun çeşidin tespitinin yapılabilmesi amacıyla Tekfen 1013, Tekfen 1016, Adana 99, Özkan, Altındane olmak üzere 3 farklı yerli tohum firmasının 5 çeşidi yer aldı.

Demonstrasyonu yapılan buğdayların hasadına, Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, Seyhan İlçe Müdürü Mustafa Tekin, Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, proje yürütücüsü Ziraat Mühendisi Sefa Bilici, Tekfen firması yetkilileri katıldı.

Adana Tarım ve Orman İl Müdürü Adil Alan, bu denemenin sonunda yerli ve milli tohumların ekiminden, hasadına, kültürel işlemlerinin takibi dikkate alınarak, kalite ve verim durumuna göre değerlendirme yapılacağını ve sonuçların üreticilerle paylaşılacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.